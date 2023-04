João Branco, um dos profissionais de Marketing mais admirado do Brasil, se despede McDonald’s após nove anos

Após uma trajetória de sucesso e cheia de conquistas, ele decidiu seguir como professor para ajudar as pessoas a combinarem performance com propósito.

Hoje é oficialmente o último dia de João Branco como CMO do McDonald’s, mas a história do profissional de Marketing com o fast-food dos arcos dourados, começou há nove anos. De lá para cá diversas campanhas e projetos encabeçados por ele fizeram sucesso com o público. Para João as que mais o marcaram foram: “Méqui, Copas do Mundo, Novinhos Cheddar, Festa do pijama do BBB e McShake de Ovomaltine”.

O ex-CMO do McDonald’s é um dos profissionais de Marketing mais admirado do Brasil. Créditos: Instagram

Para quem acompanha a trajetória cheia de conquistas e sucesso do profissional de Marketing, não imagina que seu primeiro dia de trabalho no McDonald’s foi assustador. “Eu não sabia nada de hambúrguer, restaurante, franquia ou varejo. Os primeiros três meses eu praticamente trabalhei 24 horas estudando”, confessou ele em uma publicação nos Stories do Instagram.

A saída de João pode parecer repentina para algumas pessoas, mas ele já a havia comunicado há quatro meses para empresa, o que possibilitou uma uma transição tranquila e amigável. Créditos: Instagram

João deixar o McDonald’s é um fato surpreendente para muitas pessoas, mas ele já havia comunicado a sua saída para empresa há quatro meses, o que foi crucial para fazer uma transição tranquila e amigável. “Tentei ajudar até eles estarem com tudo pronto para seguir. E isso também foi bom pra mim, só tenho a agradecer”, comentou ele em outra publicação nos Stories do Instagram

O que motivou a saída de João do McDonald’s foi necessidade de tempo que ele precisa para se dedicar mais aos seus projetos. “Um novo mundo de oportunidades se abriu para mim. Meu livro, sobre trabalho com propósito, já ficou 10x entre os mais vendidos do Brasil. Meu curso de Marketing com propósito já está com a segunda turma aberta, em parceria com a Exame. Minhas aulas na StartSe e na Pós PUC PR digital me deixam sempre animado. Minhas colunas, palestras e mentorias, chegam a 2 milhões de pessoas por mês”, escreveu ele em uma publicação no Instagram.

Ainda em tom de despedida e gratidão, o ex-CMO do McDonald’s, fez uma publicação no Linkedin. “Hoje é oficialmente o meu último dia de Méqui. Nova fase, novos projetos, novo impacto. Mas vou sempre levar comigo a gratidão de ter trabalhado com pessoas incríveis, uma marca apaixonante e parceiros muito especiais. Esses 9 anos foram uma super escola. Muito obrigado!”.