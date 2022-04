Joalheria de luxo faz sucesso entre celebridades brasileiras em grandes eventos internacionais

A marca de joias artesanais DI CANDELERO chegou ao mercado em 2021 e já conquistou grandes nomes como Bruna Marquezine, Taís Araújo e Maria Fernanda Cândido

O label nacional de joalheria artesanal DI CANDELERO chegou ao mercado em 2021 e já se consolidou entre celebridades, como as atrizes Bruna Marquezine, Taís Araújo e Maria Fernanda Cândido.

A empresa, especializada em alta joalheria, acredita no valor emocional existente por trás de uma joia, e tem como valores o conforto, elegância, liberdade, beleza, intimidade, autenticidade e emoções verdadeiras.

As famosas conhecem o trabalho da joalheria e também usam a linha “elementos”, que consiste em piercings, alianças, argolas e anéis com diamantes

Por meio de um trabalho com pedras e metais preciosos, a marca desenvolve joias que se inspiram nas cores da fauna e flora brasileira. Cada peça é projetada e desenhada para refletir a luz por trás de cada momento e memória humana.

Através dessas características de valorização de elementos nacionais, a DI CANDELERO tem atraído bastante atenção dos profissionais de styling do país, que indicam as peças para artistas e personalidades usarem em eventos.

A empresa, especializada em alta joalheria, acredita no valor emocional existente por trás de uma joia, e tem como valores o conforto

“A maioria das peças são usadas em eventos e campanhas, por meio de pedidos dos estilistas que se apaixonaram pelas joias que criei. Dessa forma, as famosas conhecem o trabalho da joalheria e também usam a linha “elementos”, que consiste em piercings, alianças, argolas e anéis com diamantes, na sua vida cotidiana por apreciação e gosto pessoal”, explica o CEO Diego Candelero.

Para Candelero, o principal diferencial da DI CANDELERO é que a marca escolhe o desenho para cada pedra única que é garimpada

Um exemplo desse sucesso é a presença de Bruna Marquezine nas edições de 2021 e 2022 da Paris Fashion Week, onde a atriz usou joias da marca.

Outra celebridade que já optou pelas peças da DI CANDELERO foi a atriz Taís Araújo, que levou as joias até o palco do programa The Masked Singer Brasil, além da Paris Fashion Week, em 2021, e evento da Vogue Brasil neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Diego Candelero, é muito importante o reconhecimento de grandes famosos em um momento em que a credibilidade da marca está começando a ser lançada no mercado

Já a atriz Maria Fernanda Cândido compareceu com as joias ao tapete vermelho de lançamento do filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, em Londres, na Inglaterra.

Outra personalidade em alta que já posou para um ensaio fotográfico usando peças do label foi a influenciadora e ex-BBB22 Jade Picon, além da apresentadora e jornalista Anne Lottermann, que lidera o novo programa na Band.

Para Diego Candelero, é muito importante o reconhecimento de grandes famosos em um momento em que a credibilidade da marca está começando a ser lançada no mercado.

“Esse reconhecimento de grandes nomes traz apreciação e visibilidade a nossa marca, além de nos associar com pessoas tão especiais, generosas e com valores similares aos nossos. Quando as joias são usadas por pessoas importantes, nos passa um sentimento de prestígio e contemplação do trabalho cuidadoso que tivemos. É extremamente gratificante, ainda mais, quando as joias são usadas por apreciação acima de tudo”, declara o CEO da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Candelero, o principal diferencial da DI CANDELERO é que a marca escolhe o desenho para cada pedra única que é garimpada.

“O processo continua com a produção artesanal, que leva um tempo para ser feita, já que escolhemos produtos de procedência e unicidade, alta qualidade das gemas e metais, além de um design inovador e criativo. Ou seja, nós oferecemos qualidade e inovação com as nossas joias”, conclui Diego.