Joalheiro dos famosos, TH Jóias, marca presença em festa de governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro

Alcione, Belo e Mumuzinho marcaram presença na festa de aniversário de 43 anos do governador do Rio, Cláudio Castro. A festança foi realizada no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul do Rio, na noite dessa terça-feira(29). Entre os convidados estava o badalado designer de joias conhecido no meio artístico como “TH Jóias”. O empresário atende uma clientela de renome, entre eles, Neymar, Ludmila, Vinicius JR, Poze do Rodo, Adriano Imperador entre outros.

Nomes de peso estiveram no evento, entre eles, Flávio Bolsonaro(PL), Felipe Santa Cruz, pré-candidato ao governo do Rio pelo PSD e o o presidente do Tribunal de Justiça; Cláudio Mello Tavares.

TH Joias posou para fotos ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro.