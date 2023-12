Jeremias Rodrigues: Corretor e dono de imobiliária de alto padrão alcança sucesso digital com vídeos que conquistam milhões de espectadores

O profissional que atende principalmente em Campos do Jordão destaca a evolução do setor imobiliário, que alcançou um aumento de 34,1% no terceiro trimestre deste ano

Jeremias Rodrigues, renomado corretor de imóveis e proprietário de uma imobiliária de alto padrão com seu nome, está marcando presença no cenário digital ao atingir 70 milhões de visualizações em suas apresentações de imóveis de luxo. Com uma carreira consolidada de 30 anos no mercado de imóveis de alto padrão, Jeremias observa de perto a transformação do setor imobiliário voltada para o mundo digital no cenário atual, que alcançou um aumento de 34,1% no terceiro trimestre deste ano.

Seus vídeos, compartilhados no Instagram, alcançaram a marca de 70 milhões de visualizações em apenas 70 dias. Já no YouTube, a plataforma de vídeos mais popular do mundo, seus conteúdos já acumularam quase 900 mil visualizações. O diferencial do corretor está em sua abordagem única e espontânea que cativa o público, criando uma conexão que vai além da mera apresentação de imóveis e transações imobiliárias.

“É como se estivesse conversando com amigos e não vendendo”, comentou um seguidor, evidenciando a proximidade que Jeremias consegue transmitir por meio de seus vídeos. Não se limitando a simples apresentações de imóveis, seus vídeos oferecem reflexões também sobre a vida, tornando-se uma experiência única para os espectadores.

Jeremias destaca a evolução do mercado imobiliário de alto padrão em direção ao digital, enfatizando a necessidade de exposição do profissional. Ele ressalta a importância de habilidades aprimoradas para lidar com as redes sociais, compreender o público-alvo e comunicar-se de maneira eficaz. Além disso, revela a importância de se especializar em uma região específica, sublinhando que essa abordagem agrega mais valor do que estratégias antiquadas. “O corretor tem que escolher um determinado nicho e área, para atuar fortemente naquela região, isso tem muito mais valor do que uma foto do imóvel e características dele, isso há muitos anos não faz sentido”, afirma o corretor de alto padrão.

O cenário atual do mercado imobiliário corrobora com a visão de Rodrigues. Dados da Brain Company revelam um aumento significativo no lançamento de imóveis acima de R$ 1,5 milhão nas 25 capitais e regiões metropolitanas do Brasil, com crescimento de 34,1% no terceiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. O valor geral de venda dessas unidades cresceu 17,9%, impulsionando o mercado de luxo a movimentar mais de R$ 70 bilhões em 2022, segundo a pesquisa realizada em parceria com a Vogue.

Conforme Rodrigues, o mercado imobiliário está em constante transformação e exige que os profissionais estejam atualizados e alinhados com a tecnologia. Ele também ressalta a importância de ter um bom CRM, gerenciamento eficiente de clientes, um site robusto e uma forte presença nas redes sociais.

“Não se trata apenas da quantidade de seguidores, mas da qualidade e relevância desses seguidores para o nicho específico em que atua e daquilo que você oferta. É necessário uma capacidade grande de interagir com muita iniciativa e criatividade, porque quanto maior a sua habilidade de comunicação e de transmitir o que aquilo representa, maior a sua possibilidade de sensibilizar o público certo”, enfatiza o corretor.

Lidar com as expectativas exclusivas de clientes que buscam imóveis de alto padrão requer, segundo Jeremias, não apenas atender às expectativas do proprietário na apresentação do imóvel, mas também compreender as demandas dos compradores. Ele destaca a importância de identificar as verdadeiras necessidades dos clientes e fazer uma apresentação eficaz, eliminando dúvidas durante a visita à propriedade.

“O primeiro erro que os corretores que não atuam no segmento de alto padrão cometem é o do deslumbramento, ficar impressionado o imóvel e avaliá-lo por um valor acima do que o mercado. Por exemplo, em Campos do Jordão, que é a área que eu mais atuo, tenho dezenas de imóveis à venda e eu sei se aquele imóvel está dentro ou não do preço.”, finaliza Jeremias, enfatizando que o mercado continua em ascensão, exigindo cada vez mais a necessidade de bons profissionais qualificados, com um bom conhecimento de tecnologia mas principalmente sabendo lidar com pessoas.