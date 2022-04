Jeane Miranda integra Brunch Científico WGLOSS sobre estética e negócios de beleza

Em 2018, a esteticista recebeu o Selo de Qualidade e Referência Nacional em Estética

Em fevereiro deste ano, o evento Brunch Científico WGLOSS reuniu mulheres da HOF & Estética e parceiras para discutir sobre o ramo da beleza e cuidados com palestrantes e profissionais renomadas da área.

O programa científico conta com curadoria referenciada, pensando no sucesso e crescimento das profissionais de estética e foi idealizado pela Dra. Mari Vaz, amiga de Jeane Miranda, renomada esteticista do Rio de Janeiro.

Jeane trabalha na área desde 2012, quando se especializou em procedimentos de pós-operatório, terapias de spa e outros cursos voltados para o corpo e face.

“Trabalhei em algumas clínicas e franquias multinacionais, até mesmo no Spa do Vila Galé, mas acabei saindo para fazer atendimento a domicílio. Consegui fechar parceria com dois médicos que me indicaram o pós-cirúrgico em cirurgia plástica e, com isso, ganhei bastante credibilidade. Abri minha clínica em 2016, em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio”, conta a profissional.

Em 2018, a esteticista recebeu o Selo de Qualidade e Referência Nacional em Estética e, atualmente, é referência em pós-operatório, beleza e bem-estar.

Em 2018, a esteticista recebeu o Selo de Qualidade e Referência Nacional em Estética e, atualmente, é referência em pós-operatório, beleza e bem-estar

“O que me motivou a entrar para o ramo da estética foi a forma com que tive que lidar com o meu corpo após a gestação, e entendo que a autoestima mexe muito com nosso lado emocional e acaba afetando nossa saúde também”, diz.

Miranda foi convidada pela idealizadora do evento, por integrar o hall de profissionais com experiência memorável em estudos clínicos, além de agregar outras personalidades que falaram sobre atendimento, resultados, marketing, imagem pessoal, vendas, fornecedores e muito mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

m fevereiro deste ano, o evento Brunch Científico WGLOSS reuniu mulheres da HOF & Estética e parceiras para discutir sobre o ramo da beleza e cuidados

“Isso é a base do que chamamos de network para mulheres poderosas e experientes. Cada uma com suas ideias, agregando conhecimento na harmonização facial e corporal, estética, tecnologias de ponta e relacionamento profissional”, explica.

Para 2022, Jeane espera um ano com muita realização profissional. “Agora com tudo retornando ao normal, quero me especializar ainda mais na área da beleza, investindo sempre em novidades do mercado para a clínica”, finaliza a profissional, que aproveita para parabenizar a Dra. Mari Vaz pela idealização do WGLOSS, além dos parceiros e envolvidos.