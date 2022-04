Jaqueline Santos pode estrear em programa da Band, a convite de Moacyr Franco

O humorista tem interagido bastante com a atriz nas redes sociais, postando fotos e gravando conteúdos divertidos para o Instagram

Jaqueline Santos, atriz e comediante, faz sucesso no TikTok com vídeos de humor e com duplo sentido, gravados nas ruas de forma irreverente e sem nenhuma vergonha.

A mineira de São Francisco de Paula tem conquistado cada dia mais fãs e possui diversas amizades famosas, como o apresentador Moacyr Franco, que deve comandar a direção de um novo programa na Rede Bandeirantes de Televisão.

Há rumores de que o artista, que acumula uma longa trajetória no humor, tem cogitado convidar Jaqueline para compor quadros do possível novo programa. Moacyr tem interagido bastante com a atriz nas redes sociais, postando fotos e gravando conteúdos divertidos para o reels do seu perfil no Instagram.

“Tem a possibilidade de estar participando desse programa da Band, com Moacyr Franco. A gente está gravando juntos, sempre vou a casa dele, faço gravações, ele é muito meu amigo e tem vários projetos comigo, que a gente tem combinado, inclusive fora da Band”, conta a comediante.

Moacyr e Jaqueline foram vistos pela última vez juntos em um show do “Café com bobagem”, no Terraço Itália. O apresentador levou a colega de profissão para ser apresentada pelo elenco humorístico que deve estrear em breve na emissora.

O artista também declarou, em última live, que ela é uma grande amiga e uma excelente atriz e que será questão de tempo para que estoure na TV, “afinal, na internet já está estourada, já que possui mais de 360 milhões de views com seus vídeos que viralizaram”, comenta.

A carreira de Jaqueline começou antes dos 18 anos, quando a mineira já participava de desfiles e concursos de miss estaduais e nacionais. Aos 18, se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes dramáticas, onde se apresentou em grandes teatros, como o Teatro dos Grandes Atores.

Após se formar como atriz, Jaqueline foi convidada a apresentar o programa “Circuito Carioca”, da TVC Rio, além de fazer uma turnê de peças teatrais pelo país, por alguns anos. Aos 21, a ex-miss se mudou para São Paulo e conheceu o seu ex-namorado, o ator e humorista Hulk Magrelo, do programa Legendário da TV Record. O casal trabalhou junto durante três anos, se apresentando com outros atores em teatros e circos.

“Até então eu tinha um sonho de ser conhecida. A internet não tinha ainda essa abertura toda, era muito difícil, era mais TV”, diz a atriz, que revela ter sido muito julgada pelo público, que acusava Jaqueline de ser interesseira.

“As pessoas não me olhavam como uma pessoa, apenas como namoradinha dele e pronto. Até estendiam o tapete vermelho, mas pra ele, não pra mim. Depois que tive esse relacionamento, eu quis ser ainda mais conhecida, não por ele, mas para mostrar que eu era capaz de ser conhecida também”, desabafa a humorista.

Jaqueline, ex-integrante da Casa Maromba, já fez diversas aparições em programas de TV. “Eu cheguei a fazer pegadinhas no programa do João Kléber, mas a parte humorística mesmo, nas ruas. Fiz várias apresentações em programas com esquetes de humor. Teve o programa SuperPop, da Luciana Gimenez, o The Noite, com Danilo Gentile, o Programa do Ratinho, do Celso Portiolli”.

A virada de chave na vida da comediante veio durante a pandemia, quando ela decidiu criar um perfil no TikTok e, em apenas um dia, ganhou 10 mil seguidores. “Fiquei animada, comecei a produzir todos os dias, constantemente, e começou a viralizar muito os vídeos, a ter milhões de acessos, e fui me empolgando e me dedicando ao TikTok”, conta.

Hoje, a humorista acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 400 milhões de visualizações e é inspiração para suas seguidoras, que comentam achar a atriz uma mulher forte e que quebra padrões, ao fazer humor em um universo ainda muito masculino e tratando de temas tabus em seus vídeos.

Para 2022, Jaqueline pretende lançar um show de stand up solo, continuar fazendo sucesso nas redes sociais e também quer colocar a sua nova personagem, que ainda não quer revelar o nome, na TV. “Tenho certeza que coisas melhores estão por vir”.