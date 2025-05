Jade Picon muda o visual com Eudora Siàge e mostra que cabelos bem tratados enfrentam qualquer mudança

Nesta terça-feira (13), Jade Picon surpreendeu os internautas ao surgir nas redes sociais com um novo visual. Depois de um período com os fios loiros para viver sua primeira personagem no cinema nacional, a atriz e embaixadora de Eudora Siàge voltou a um tom mais natural e investiu no Mocha Dream TRUSS, um moreno chocolate criado e assinado por TRUSS Professional em primeira- mão para Jade, em uma transformação que carrega mais do que apenas uma escolha estética: marca uma nova fase e reforça o poder de um cabelo saudável e bem cuidado com os melhores aliados, mantendo a vitalidade, o brilho e a autenticidade dos fios com segurança e tecnologia.

A atriz, estava com os cabelos loiros para interpretar um personagem, mas decidiu fazer uma nova transformação junto com Eudora Siàge.

“Gosto de pensar no cabelo como extensão do que estou sentindo. E para isso fazer sentido, ele precisa estar saudável e bem tratado com os produtos certos. Só consigo me sentir segura para essas mudanças porque sei que Eudora Siàge cuida do meu cabelo de verdade, mesmo após mudanças radicais que incluem coloração e fontes de calor. Dessa vez, quis trazer à tona uma versão mais conectada comigo mesma, com mais presença e autenticidade. A coloração nova representa esse reencontro com minha essência, algo mais natural. Me inspirei em visual que expressa força e elegância com naturalidade, que é exatamente o que eu queria traduzir neste momento”, conta a atriz, conhecida pelo cuidado minucioso durante as suas mudanças e cuidados capilares.

Para garantir que os fios estivessem saudáveis e prontos para a transformação, Jade usou, antes da mudança, a linha Eudora Siàge Pro Cronology, primeiro cronograma capilar com resultados em 14 dias que fortalece os fios ao interromper o desgaste e tratar os danos mais profundos. Já durante e após a transformação, ela aposta, com exclusividade, em uma nova linha da marca que chega em breve ao mercado e conta com nutrientes essenciais e formulação potente para manter o cabelo bem nutrido. O tom Mocha Dream TRUSS, desenvolvido com exclusividade pelo time de educação da marca para o novo visual de Jade, foi conquistado a partir da coloração TRUSS Color Semi-Permanente combinando o louro escuro, para esfumar a raiz; o louro médio, no comprimento e nas pontas; e o louro médio marrom, para as mechas. Na pré-pigmentação, antes do processo, foi usado o matizador natural cobre dourado.

“Eu nunca arriscaria uma mudança dessas se não estivesse confiante nos cuidados que venho tendo. Não é só mudar a cor – que ficou exatamente como eu imaginava em uma combinação super exclusiva que TRUSS fez para mim! Eu tenho todo um cuidado em escolher as marcas e os produtos certos antes, durante e depois. Uso Eudora Siàge há anos e em todas as minhas transformações porque entrega tudo que eu preciso: força, brilho, nutrição e recuperação rápida. É assim que cabelo aguenta qualquer transformação e continua lindo, forte e do jeitinho que eu gosto”, completa.