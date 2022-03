“Já foi para chuva abraçar um fã”, relembra Marlus Viana sobre Paulinha Abelha

A cantora veio óbito em fevereiro de 2022 por um quadro de insuficiência renal

Menos de um mês após a morte da estrela Paulinha Abelha, o programa “Algo Mais”, de Paulinha Lobão, exibido aos sábados pela TV difusora, afiliada do SBT, fez uma belíssima homenagem à artista. O convidado especial foi o cantor e ex-esposo da cantora, Marlus Viana, que também fez parte do “Calcinha Preta”.



Além de cantar músicas que os fãs amam e fazer uma linda homenagem para Paulinha Abelha com a canção “Liga Pra Mim”, Marlus também abriu o coração ao falar sobre a ex-mulher. Ele contou que sempre a admirou e que ela sempre manteve a simplicidade e o carinho com os fãs mesmo no auge do sucesso.

“Ela era extremamente carinho com todos, não havia divisão social para ela. Podia ser rico, pobre, ter mau-cheiro, ser mendigo ou empresário, ela sempre ia e abraçava. Todo mundo foi testemunha disso, ela já foi na chuva para abraçar os fãs. Ela veio para o mundo para semear o amor. Ela deixou uma lacuna de saudade em todos nós”, disse o cantor.

Marlus e Paulinha Abelha tiveram um longo relacionamento, chegando a ficar casados por 12 anos, mas se separaram em 2015. Mesmo com o término, os dois permaneceram amigos e o cantor sempre faz questão de homenagear a ex.

Na entrevista, ele revelou ainda que a conheceu pela primeira vez quando ela já era famosa, e estava em uma casa, sentada no chão, comendo feijão, farinha e ovo, com uma camiseta super simples.