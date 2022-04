Iza e Risqué lançam coleção de esmaltes em evento com fãs e influenciadores em São Paulo

Os fãs da Iza que adoram ter um pedacinho da ídola em casa podem comemorar porque nesta terça-feira, 19, a cantora lançou oficialmente a coleção Risqué + IZA, que conta com três cores belíssimas de esmaltes. O evento de lançamento aconteceu em São Paulo com um pocket show da artista e a presença de vários fãs e influenciadores.

A coleção foi toda idealizada em parceria com a cantora, desde a criação de cada cor aos nomes dos esmaltes



Foram meses de desenvolvimento para que Iza e Risqué, marca líder no mercado de esmaltes e pertencente ao Grupo Coty no Brasil, pudessem finalmente lançar a coleção. A artista contou no Instagram que fez parte de todo o processo de criação, então ela acredita que os fãs vão realmente se identificar com cada tonalidade.

A artista cantou os principais hits no pocket show de lançamento da coleção



“Eu sempre tive muito orgulho de onde eu vim e Risqué me deu a chance de expressar tudo isso em cores incríveis! A Coleção Risqué+IZA: #AsCoresDasMinhasRaizes tá linda demais, cheia de ginga e tem a minha cara”, escreveu a artista. “Nossa história é feita de cores e raízes. Temos muito orgulho de construir esse feat perfeito! Esse é só o começo de uma celebração cheia de ginga”, respondeu a marca no Instagram.



O evento contou com espaços interativos, esmaltação e surpresas especiais. Inclusive, um dos ambientes que era em homenagem a avó de Iza, Dona Dagmar, que tinha um salão de beleza. Os esmaltes levam os nomes de hits da cantora e são cremosos, de secagem rápida com ultra brilho, além de terem longa duração nas unhas.