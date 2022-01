Ivete Sangalo lança série documental nesta quinta-feira, 20, na HBO Max

Gloria Groove, Vanessa da Mata, Carlinhos Brown e outros artistas participam do documentário

Os fãs da rainha do axé podem preparar a pipoca e o refrigerante porque a série documental ‘Onda Boa Com Ivete’ estreia nesta quinta-feira, 20, para assinantes da HBO Max. O documentário terá cinco episódios que serão exibidos semanalmente. Com a série, também serão lançadas cinco novas canções com participação de outros artistas.



Natural de Juazeiro, na Bahia, Ivete Sangalo é cantora, compositora, multi-instrumentista e empresária

O propósito da série é mostrar mais sobre o processo criativo de Ivete Sangalo, que é uma artista brasileira reconhecida internacionalmente, tendo feito shows em todos os cantos do mundo. A artista também receberá cinco convidados especiais, sendo um em cada episódio. Ela gravou uma música com cada um deles e as canções serão lançadas durante o documentário.

‘Mexe a Cabeça’ foi composta durante a realização da série em parceria com Carlinhos Brown

O primeiro episódio terá participação de Gloria Groove, rapper que estourou no Brasil nos últimos anos. Na semana seguinte, no dia 27, será a vez de Vanessa da Mata. Dia 3 de fevereiro estreia o episódio com Carlinhos Brown, no qual o público vai conhecer e ouvir a música ‘Mexe a Cabeça’. Em seguida, será a vez de Agnes Nunes, no dia 10, e por último a cantora Iza, no dia 17.

O público pode esperar muita emoção, agito e momentos especiais com o ‘Onda Boa Com Ivete’. A série documental foi dirigida por Kátia Lund e produzida pela Delicatessen para a HBO Max. A plataforma de streaming tem o objetivo de criar mais conteúdos nacionais, contando histórias locais e dando voz aos talentos brasileiros.