Itaú BBA Experience 2023: Impulsionando futuros no mercado financeiro

Evento híbrido promove conexões, aprendizado e oportunidades para universitários negros

No próximo dia 19 de agosto, das 10h às 17h, o Itaú BBA abre as portas para um evento inovador que promete transformar a trajetória de universitários negros interessados no mercado financeiro. O Itaú BBA Experience 2023, que ocorrerá em formato híbrido, combinará atividades online e presenciais na sede da instituição em São Paulo.

O objetivo do encontro vai além do simples networking: o Itaú BBA busca estreitar os laços com estudantes que desejam adentrar o mundo das finanças, oferecendo aprendizado, desenvolvimento de habilidades e a chance única de dialogar diretamente com líderes negros de destaque dentro do banco.

Ao longo do evento, os participantes terão acesso a uma ampla gama de atividades. Workshops focados no desenvolvimento de soft skills, aulas que explorarão nuances do universo financeiro e rodas de conversa com renomados executivos, como Judinei Neri Araujo, Moisés Nascimento, Roberta Anchieta, Valquiria Jovanelle e Rodrigo Galdino da Silva, proporcionarão uma visão panorâmica das possibilidades de carreira dentro da organização.

Oportunidade imperdível para universitários negros

As vagas para participação presencial são limitadas, evidenciando o interesse em proporcionar um ambiente de aprendizado íntimo e produtivo. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, as inscrições online estarão abertas, garantindo que estudantes de todo o Brasil possam participar e se beneficiar desse evento único.

A seleção dos participantes online será conduzida pelo time de talentos do banco, considerando a formação acadêmica dos candidatos e a correlação com as oportunidades de carreira oferecidas pela instituição. Os inscritos terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades técnicas e comportamentais, culminando em um certificado que atesta o desenvolvimento adquirido ao longo do evento.

O Itaú BBA Experience 2023 é muito mais do que um encontro; é um catalisador para futuros promissores no mercado financeiro. Se você é um universitário negro em busca de oportunidades e deseja estar à frente na corrida profissional, não deixe de garantir sua participação nesse evento que pode ser o divisor de águas em sua trajetória. Saiba mais e inscreva-se pelo link oficial do programa.