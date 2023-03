Itapema vai ganhar novo arranha-céu com mais de 40 andares e vista para o mar

Em endereço histórico da cidade, o prédio será construído pela Gessele Empreendimentos no bairro de Meia Praia

Com vista para o mar, as obras do novo arranha-céu de Itapema (SC) devem iniciar ainda em 2023. O local escolhido para a realização do projeto audacioso é conhecido por moradores e frequentadores do bairro Meia Praia. “O Edifício Chapecó, que foi escriturado em 1974 e fica na Rua 247, 85, é a nossa mais nova obra. Será neste local, que abrigou o primeiro prédio de Meia Praia, que vamos iniciar a construção do Elizabeth II Royal Home”, adianta João Marlesio Conhaqui, sócio-diretor de uma construtora de luxo que atua com empreendimentos de alto padrão em Itapema.

Paula Gessele e João Marlesio Conhaqui, sócios da Gessele Empreendimentos, que inicia as obras do primeiro arranha-céu da construtora em Itapema ainda este ano. Créditos: Divulgação

O sócio da Gessele Empreendimentos, fundada em 2012, destaca que a demolição do Edifício Chapecó, com três pavimentos, inicia em março e deve ser finalizada até o fim deste mês. “Quando fazemos uma permuta em um terreno com edifício construído, há muita emoção e lembranças na negociação, por isso procuramos respeitar e honrar toda a história. Tanto que os moradores do primeiro prédio de Meia Praia foram os primeiros a verem o projeto do Elizabeth II Royal Home. Nesse encontro, reforçamos que a nova obra será desenvolvida com muita dedicação e nobreza”, ressalta João.

Assim como os outros empreendimentos da construtora, que têm sua arquitetura inspirada em castelos ou residências reais, o Elizabeth II vai apresentar elementos que remetem à Sandringham House. A propriedade, localizada na freguesia de Sandringham, em Norfolk, no Reino Unido, e adquirida pela família real em 1862, era a casa de campo preferida da monarca.

Qualidade e nobreza

Além de movimentar ainda mais a economia de Itapema, que segundo o Índice FipeZape é a segunda no ranking do metro quadrado mais valorizado do Brasil, perdendo apenas para a vizinha, Balneário Camboriú, a obra quer mostrar o potencial e a qualidade do setor imobiliário da cidade.

Localizado numa região privilegiada, o arranha-céu de 41 pavimentos terá um apartamento por andar, mais de 1.100 m² de área de lazer e uma vista definitiva para o mar. João ressalta que o Elizabeth II Royal Home reúne os estilos clássico e contemporâneo, com detalhes nobres e sofisticados, que são uma marca da Gessele. “Piso de mármore aquecido, paredes revestidas em mármore no banheiro da suíte Real, vacpan na cozinha e tratamento de ozônio para tornar potável a água das torneiras e chuveiros são algumas das exclusividades do lançamento”, adianta.