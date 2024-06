Itapecerica da Serra inaugura abrigo provisório para mulheres vítimas de violência doméstica dentro da Delegacia com apoio da Prefeitura

Luís Roberto Faria Hellmeister, Delegado da polícia de Itapecerica da Serra, juntamente com o Prefeito Francisco Nakano, inauguraram um abrigo temporário para mulheres vítimas de violência doméstica nesta quarta-feira (26). A preocupação da região metropolitana se baseou nas mulheres que retornam para casa por medo de denunciar seu agressor, e consequentemente, voltando ao perigo, sofrendo abusos físicos e psicológicos.

Delegado Hellmeister e Prefeito Nakano unem forças para oferecer segurança e esperança a vítimas de agressões domésticas

A inauguração deste abrigo é um passo crucial para mudar essa realidade, oferecendo uma alternativa segura e acolhedora para que possam recomeçar suas vidas longe das agressões. “Reformamos o fundo da delegacia, conseguimos doações do que necessitava para o abrigo e estamos à disposição para as mulheres que não têm o devido apoio. É uma coisa que me sensibiliza muito, não podemos ficar endurecidos e fazer só o papel do profissional, temos que nos colocar no lugar da mulher.” afirma o Delegado Hellmeister.

O abrigo conta com camas, colchões, travesseiros, lençóis, cobertores, banheiro equipado, além de uma pequena cozinha com frigobar e micro-ondas, já as refeições serão disponibilizadas pela delegacia diariamente.

“É uma iniciativa extremamente válida visto que muitas mulheres e crianças são agredidas de todas as maneiras, e que da porta para dentro não sabemos o que está acontecendo. Além do abrigo, nós também temos o fórum que lidera as denúncias de agressão, o botão de pânico, uma equipe exclusiva para atender esse tipo de caso. O nosso compromisso com a cidade é cuidar da população, cuidar das mulheres e da família” acrescenta o Prefeito Nakano.

Com o apoio da prefeitura e da delegacia, este abrigo é mais do que um local de refúgio, é uma esperança renovada para muitas mulheres que precisam de uma oportunidade para se recuperar e reconstruir suas vidas com dignidade e segurança.