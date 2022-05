Ísis Lyon inicia campanha de inverno para ajudar pessoas em situação de rua, em São Paulo

“Acho fundamental tomarmos a inciativa de ajudar ao próximo”, diz a influenciadora

Depois de brilhar no carnaval como musa da escola de samba Unidos de Vila Maria, a influenciadora e CEO da ONG GR Together, Ísis Lyon deu início a uma campanha de doação de kits de inverno para pessoas em situação de rua, na cidade de São Paulo, ação essa que ela promove desde 2019.

“Acho fundamental tomarmos a inciativa de ajudar ao próximo. Vamos começar um período de muito sofrimento para os que vivem na rua por causa do frio. Juntos podemos mudar essa triste realidade e estou me empenhando pessoalmente para poder ajudar o maior número de pessoas com arrecadações”, comenta Ísis Lyon.

Quem quiser colaborar, basta acessar o site https://www.grtogether.com.br/campanha-agasalho-2022 e fazer a sua doação até o dia 15 de junho, quando a influenciadora realizará, na região central de São Paulo, a entrega das arrecadações.