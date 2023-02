Isabeli Fontana desfila para PatBo na semana de moda de Nova York

A coleção da estilista traz a estética old glam e a top model abriu o desfile da marca brasileira

Aconteceu no último sábado (11), o desfile da marca brasileira PatBo durante a semana de moda de Nova York. A top model Isabeli Fontana abriu a passarela apresentando a coleção Fall Winter 2023.

Créditos: BFA

Isabeli, que sempre foi fã de Patrícia Bonaldi, recentemente estreitou o relacionamento com a estilista, após participar de um jantar da marca, em setembro de 2022 em Paris. Na mesma semana, as duas se encontraram em um café da manhã e, desde então, Isabelli tem vestido cada vez mais peças da PatBo e enaltecendo a amizade e parceria com Patrícia. A participação no desfile fortalece a relação entre a top model e estilista.

Créditos: Instagram

Patricia Bonaldi é a única brasileira a estar no calendário do Council Of Fashion Designers of America — CFDA, reforçando, assim, o seu processo de internacionalização que hoje engloba mais de 25 países, 250 pontos de venda e sua flagship store no Soho. A marca se preocupa em levar o DNA brasileiro com peças que carregam a força do bordado feito a mão, unido a imagem de mulheres brasileiras em desfiles e campanhas para conquistar consumidoras mundo afora.

Créditos: Instagram

A coleção desfilada resgata o glamour das “festas anos 2000”, mesmo período que Isabeli ganhou destaque como modelo em todo o mundo. Nessa vibe nostálgica, a coleção traz a estética old glam aos looks urbanos da época, com peças que transitam entre a alfaiataria e moda festa, trazendo elementos como paetês, pedrarias e hotfix como destaque e uma cartela de cores viva e intensa.