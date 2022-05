Irmãs Brasilienses, Any e Nai Borges, abrem primeira loja física da Anybody Biquínis na Oscar Freire, em São Paulo, neste sábado, 14

As irmãs Any e Naiara Borges acabam de desembarcar em São Paulo com um sonho: transformar sua marca de biquínis na nova queridinha do mercado Paulistano

Any é influencer e DJ que ganhou destaque após ter participado de três realities shows, vencendo um deles, a primeira edição do programa A Ilha, exibido na Record, e apresentado por Sabrina Sato.

Naiara é reconhecida no mercado de Brasília por ter criadoo maior salão masculino da América Latina, empreendimento de sucesso que vendeu em 2019 para se unir à irmã com o objetivo de criarem uma marca juntas.

Moda

A ideia partiu de um ponto que as duas têm em comum: o amor pela atmosfera praiana e a paixão pela moda. Daí nasceu a Anybody, um e-commerce de moda praia que desde o início procurou se destacar criando desenhos autorais com modelagens exclusivas que garantem um caimento diferenciado, tudo isso sendo produzido em fábrica própria e usando apenas matéria-prima de alto padrão.

Naiara compartilha com orgulho: “O dever de casa foi difícil, mas conseguimos criar biquínis de altíssimo padrão com um preço justo, enquanto um top de uma grife de alto luxo custa em torno de R$200, o nosso sai à partir de R$90”.

Any complementa: “O trabalho foi enorme no início e tudo era feito por nós mesmas, mas tudo valeu a pena, esse ano aumentamos o time e estamos muito animadas com a aberturado nosso primeiro espaço físico, principalmente porque São Paulo sempre foi o nosso maior mercado consumidor”.

Inauguração

Neste sábado (14/05),a Anybody, irá inaugurar sua primeira loja física. O estabelecimento fará parte do grupo de 47 marcas que já compõem a LaBrand, espaço idealizado pela empreendedora Maria Victoria Horta, que proporciona uma experiência de consumo diferente, que alia moda, lifestyle e muito networking.

A entrada do evento será restrita, com nome na lista e prevê a circulação de aproximadamente 400 pessoas, que terão à disposição bar com drinks personalizados e DJ. Além de conjuntos com preços especiais, somente no dia do evento.

Detalhes do evento

LaBrand – Rua Oscar Freire,565, São Paulo

Data: 14.05

Horário: A partir das 15h