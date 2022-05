Iran Santos, o famoso ‘Luva de Pedreiro’ comemora primeira vez no no Camarote Mar

Convidado pelo Instagram, Iran foi um dos influenciadores presentes para gerar conteúdo no “The Reels Stop”

Com clima de muita alegria, o último dia de Camarote MAR foi sucesso absoluto encerrando o tão esperado retorno aos dias de folia na Marquês de Sapucaí. Marcando presença e desfrutando de todo conforto e sofisticação do camarote, estiveram presentes Tiago Abravanel e Fernando Poli, Bianka Fernandes, Lore Improta, Jeniffer Nascimento, Juliana Alves, Eliezer, Suel, Ferrugem, Franciele e Diego Grossi, Solange Couto, além dos influenciadores Luva de Pedreiro, Theodoro e Thaynara OG.

Além das DJs Giordanna Forte e Lud Prado no comando das carrapetas, a noite contou com um marcante show de Ferrugem, que fez os convidados cantarem e dançarem do início ao fim, e a animada apresentação da Bateria da Viradouro, sacudindo o camarote.

Marcelo Viana, dono do Camarote Mar, Ferrugem e esposa, Diego e Franciele Grossi/ Crédito Ari Kaye

O grande destaque da noite ficou por conta do fenômeno nas redes sociais, Iran Ferreira, o famoso ‘Luva de Pedreiro’, vivenciando pela primeira vez estar no Carnaval do Rio. Degustando comidas também nunca experimentadas antes, Iran se mostrou emocionado e animado com a oportunidade no Camarote Mar neste sábado (30), dia do desfile das Campeãs. Convidado pelo Instagram, Iran foi um dos influenciadores presentes para gerar conteúdo no “The Reels Stop”, primeiro ponto de ativação oficial da plataforma dentro do Sambódromo e promovido exclusivamente dentro do Camarote Mar.

“Primeira vez no carnaval, o cara da Luva de Pedreiro, está sendo é mágico. É um sonho realizado. Ainda vi pessoalmente quem eu só via pela televisão, é sensacional. Ave Maria! Receba!” diz Iran Santos, fenômeno da internet.

Luva de Pedreiro no Camarote Mar/ Crédito Ari Kaye

“Estar aqui hoje é muito especial. Ver essa arquibancada lotada de ponta a ponta é lindo. Ainda mais sendo um momento de retomada, pra mim e pra todos os artistas, esse momento é demais. Fazer esse show hoje aqui na Sapucaí depois de tanto tempo tem uma emoção diferente. A energia aqui do Camarote Mar está incrível. Eu tô dando esse depoimento aqui antes de subir ao palco e o público já está efervescente, tirando foto, pedindo música. Estou impressionado com a nova estrutura do camarote, está com acústica perfeita pra nós artistas fazermos um show de qualidade, sem contar na recepção, na comida, está tudo impressionante. Só tenho a agradecer esse convite.”, disse Ferrugem.

Sobre o sentimento de retornar à Sapucaí pela primeira vez após a pandemia, Tiago Abravanel disse que a maior felicidade é, principalmente, poder ver que o carnaval voltou de verdade.

Tiago Abravanel e marido beijando Nicole Bahls no Camarote Mar/ Crédito Ari Kaye Jenifer Nascimento e namorado/ Crédito Ari Kaye Solange Couto, Jeniffer Nascimento e Nicole Bahls/ Crédito Ari Kaye

“Eu não pude estar aqui na semana passada, mas os desfiles foram maravilhosos. Poder estar no Camarote Mar a convite da minha amiga Nicole Bahls, que arrasou no meu bloco lá em SP, está sendo incrível. Eu falei ‘eu faço questão de ir no camarote que ela é embaixadora’ e fico muito feliz de saber que é o segundo ano e já está bombando assim o camarote, então que a gente bombe ele cada vez mais e, se Deus quiser, ano que vem eu estarei fazendo show no Camarote Mar.”, afirmou o artista.

Após aparecer impecável ao lado do marido Léo Santana nesta sexta-feira no Baile da Vogue, a bailarina e influenciadora Lore Improta curtiu o desfile das campeãs no Camarote Mar. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse ano tivemos Salvador, então estar aqui no Rio está enchendo meu coração ainda mais. Ter a Viradouro entre as campeãs é demais. Estou contando os minutos pra desfilar”, disse a musa da Viradouro. Convidada do Instagram, que colocou um ponto de ativação exclusivamente no Camarote Mar, a musa comentou: “Bebida, comida, animação, gente bacana. Camarote Mar tem tudo isso. Tô muito grata com o convite e espero estar aqui ano que vem de novo!”

Jeniffer Nascimento e Jean Amorim/ Crédito Ari kaye Lore Improta no “The Reels Stop” dentro do Camarote Mar/ Crédito Ari Kaye Fernando Poli e Tiago Abravanel/ Crédito Ari Kaye

Curtindo o desfile das campeãs, o casal Jeniffer Nascimento e Jean Amorim mostraram toda simpatia e animação neste sábado no Camarote Mar. Jeniffer, que irá interpretar a personagem Jessica em Cara e Coragem, próxima novela das 7, da Tv Globo, comentou sobre a alegria de poder estar na Sapucaí após esse longo período sem a festa.

Bianka Fernandes/ Crédito Ari Kaye Solange Couto/ Crédito Ari Kaye Eliezer / Crédito Ari Kaye

“É a minha primeira vez na Sapucaí e acho que não poderia ser em um momento melhor. E mais ainda estando aqui no Camarote Mar. Estou impressionada o quão perto da pista o camarote chega. Mais um pouco tô ali desfilando. (Risos). E após esses tempos difíceis que passamos, isolados, em pandemia, ver esse espetáculo e a energia desse lugar está sendo mais do que especial.”, contou a atriz.

Após o sucesso da estreia, o Camarote Mar, localizado no ponto mais nobre da avenida, chegou ao seu segundo ano com experiências que encantaram os cariocas e turistas. Posicionado exatamente no meio da passarela do samba, o setor 6, o Camarote Mar conta com mais de 2 mil m², divididos em três pavimentos amplos e bem distribuídos. Na programação musical diversificada, o line-up dos quatro dias de folia no espaço contou com grandes estrelas da música brasileira, como Mumuzinho, Atitude 67, João Gabriel, Rennan da Penha e Monobloco.