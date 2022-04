Iom Há Shoá – Dia do Holocausto e do Heroísmo

O Holocausto foi um dos mais tristes períodos da história, onde foi revelada toda maldade e ignorância dos seres humanos

Essa data que, neste ano, acontece da noite de quarta-feira, 27 de abril, até a noite de quinta-feira, 28 de abril, celebra o espírito de resistência de todos os judeus que pegaram em armas para combater as tropas nazistas, mesmo sabendo que não tinham chances de vencer ou sobreviver. Temos de reverenciar esses verdadeiros heróis que, com espírito épico, abnegado e altruísta, não mediram esforços para salvar o que podiam de nosso povo.

O episódio mais famoso é o levante do Gueto de Varsóvia, que começou em abril de 1943 quando, um pequeno grupo, desprovido de recursos e muito menos numeroso que o exército que o atacava, resistiu bravamente muito mais tempo que todo o exército polonês na invasão deste país, a Polônia, pela Alemanha. Um exemplo para o mundo inteiro que persiste até os tempos atuais!

Rabino Sany Sonnenreich

A data foi oficializada pelo então primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, em 1959 com o objetivo de manter viva a memória dos seis milhões de judeus que foram assassinados durante o Holocausto.

O Holocausto foi um dos mais tristes períodos da história, onde foi revelada toda maldade e ignorância dos seres humanos. O que há de pior no homem ficou transparente de maneira horripilante e inacreditável. Principalmente de um povo culto, intelectualizado. Inacreditável, ainda vindo de lá.

Mais de 20 milhões de vidas ceifadas, entre elas 6 milhões de judeus inocentes, pelo simples fato de serem judeus, de professarem uma fé, de pertencerem a um povo.

Mas, graças a D´us, embora mais de um terço dos judeus da época tenham sido dizimados, sobreviventes ficaram para contar a história. Meu avô era um deles. Mesmo assim, apenas 76 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, há os que negam e desejam transformar a verdade numa mentira, mesmo com sobreviventes, farto material fotográfico, vídeos, áudios, dizendo que não ocorreu.

Por isso, devemos sempre relembrar, passar às novas gerações, para que nunca, mas nunca mais mesmo se repita! É um dever de nós, da nova geração, passarmos para a próxima.

Por isso, datas como essa são extremamente importante; devem ser marcadas, relembradas e fixadas com ações para que a nova geração possa não somente conhecer, mas, principalmente, por meio da tecnologia, se possível, “vivenciar”, tentar “sentir na pele” virtualmente, a fim de que não precise, nunca mais, sentir na pele verdadeiramente.

Rabino Sany é Presidente do Instituto Rav Sany de Comunicação

Que possamos nos livrar de todos os males, de todas as perseguições, de todas as inverdades, de todas as maldades, de todas as pragas e doenças e que consigamos viver em paz, harmonia e entendimento entre as pessoas e os povos da Terra.

Paz e Saúde.