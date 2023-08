“Investir ou Viver? Brasileiros optam por qualidade de vida nos Estados Unidos

Mudança de perfil entre investidores brasileiros reflete busca por segurança e tranquilidade no exterior

Nos últimos anos, o cenário do mercado imobiliário nos Estados Unidos sofreu uma transformação notável, especialmente no que diz respeito aos interesses dos investidores brasileiros. O que antes era um foco predominante na “dolarização” dos rendimentos através da compra de propriedades no país norte-americano, agora cede espaço para uma nova meta: a busca por qualidade de vida e segurança.

Eduardo Pavone, um experiente corretor credenciado na Flórida, compartilhou sua perspectiva sobre essa mudança de perfil. “Nesses 12 anos de profissão, esse perfil tem mudado significativamente. Antigamente, tínhamos um público que buscava investimentos e a dolarização de seu patrimônio. Eles desejavam ter uma casa de férias nos EUA, em vez de possuir propriedades no litoral brasileiro. Trabalhávamos majoritariamente com esse público, cerca de 70%, enquanto apenas 30% estavam efetivamente considerando a mudança para cá. No entanto, essa proporção tem se invertido ao longo dos anos”, explicou Pavone.

Brasileiros buscam uma vida mais estável nos Estados Unidos

Atualmente, Pavone testemunha uma mudança drástica nesse equilíbrio. Ele agora atende principalmente investidores interessados em migrar para os EUA, com 80% de seu público voltado para essa intenção. Os restantes 20% ainda buscam a dolarização de seu patrimônio nos Estados Unidos.

“Isso demonstra um aumento no desejo dos brasileiros de deixar o país em busca de uma melhor qualidade de vida e maior segurança, especialmente para suas famílias”, enfatizou o corretor. Ele observou que muitos brasileiros têm recursos para viver confortavelmente no Brasil, mas as preocupações com a insegurança os levaram a considerar a mudança. “Aqui eles podem desfrutar de uma vida de alta qualidade, sem a necessidade de carros blindados ou o medo constante de incidentes. Até mesmo pequenas coisas, como usar joias valiosas sem preocupações, fazem parte desse novo capítulo em suas vidas”, acrescentou Pavone.

A busca por uma educação de qualidade para os filhos também desempenha um papel crucial nesse movimento migratório. “Meu público é composto por brasileiros financeiramente estáveis, mas cansados da insegurança em seu próprio país. Aqui, eles têm a oportunidade de proporcionar uma educação sólida para seus filhos em escolas públicas de alto padrão ou até mesmo em escolas particulares”, destacou Pavone.

Essa transformação no perfil dos investidores brasileiros reflete a crescente necessidade de segurança e qualidade de vida, fatores que estão se tornando mais importantes do que a mera dolarização dos rendimentos. Conforme mais brasileiros se voltam para os Estados Unidos em busca de um futuro melhor, o mercado imobiliário e a cultura de investimento também passam por uma significativa evolução.