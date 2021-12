Investir em criptomoedas é para todos? Empresário de sucesso no ramo diz que sim

Durante o período da pandemia, o número de pessoas que decidiram adentrar ao universo dessa nova forma de investir aumentou consideravelmente.

Em crescimento no Brasil, o mercado das criptomoedas ganha cada vez mais adeptos e prova que não é um ambiente voltado apenas para poucos. Quem mostra isso é o empresário João Vitor Manhabusque, sócio da Shark Energy Brasil, formado em engenharia civil e dono de uma empresa do ramo, em atuação em Portugal.

Atualmente, existem mais de 10 mil tipos de criptomoedas em circulação, dentre elas, as mais conhecidas são a Bitcoin, a Ethereum, a Cardano e a Polkadot. Durante o período da pandemia, o número de pessoas que decidiram adentrar ao universo dessa nova forma de investir aumentou consideravelmente e, hoje, a transação com moedas digitais é vista com bons olhos até mesmo pelas grandes instituições bancárias.

Manhabusque conta que, antigamente, a criptomoeda era marginalizada por conta de transações escusas, como as pirâmides financeiras. Atualmente, quem decide investir pode abrir sua própria conta em uma corretora de referência e a pessoa mesmo pode praticar as transações, sem a ajuda de “atravessadores”.

Contudo, o empresário alerta que, mesmo assim, é necessário ter cuidado para não cair em golpes. Para isso, é importante que o investidor busque estudar o mercado e opte por corretoras que sejam conhecidas. Há diversos meios de obter essas informações, o que torna ainda mais acessível a entrada neste mercado.

A grande diferença do mercado de criptomoedas para as operações financeiras atuais é a versatilidade, já que o investidor pode operar 24 horas por dia e não depende dos pregões, por exemplo. Outra grande vantagem é que uma pessoa iniciante pode optar por investir, inicialmente, valores baixos, de R$40 ou menos, a depender da corretora, e ir aumentando esse número a partir do momento que vai ganhando entendimento de como atuar nesse meio.

Na Europa, já existem caixas eletrônicos que aceitam a troca de criptomoedas pela moeda local da região e nos Estados Unidos, quem declara renda em criptomoedas ganha desconto nos impostos, o que mostra o quanto essa nova tendência está se firmando no mundo.

No Brasil, o mercado ainda é tímido, mas está em crescimento. Aqui, é possível efetuar transações, é liberado que se declare esse tipo de renda e muitos bancos já estão aderindo à modalidade financeira. O empresário João Vitor já tem planos de trazer uma filial de sua empresa portuguesa para o país, o que mostra que as criptomoedas estão chegando para ficar e prometem democratizar o acesso ao investimento financeiro, prática até então restrita a poucos no Brasil.