Investidor imobiliário dos EUA participa de conferência em Brasília

O renomado investidor imobiliário Wagner Nolasco participará da Conferência Internacional de Negócios e Patrimônios (Cinep), que acontecerá no dia 6 de maio, em Brasília. Com mais de 20 anos de experiência como investidor, incorporador e construtor imobiliário nos EUA, Nolasco vai palestrar sobre o mercado imobiliário e compartilhar sua vasta experiência com os participantes do evento.

A Cinep tem como objetivo ajudar investidores a alcançar o sucesso em seus negócios, abordando temas relevantes do mercado nacional e internacional. Além de Nolasco, outras personalidades significativas do mercado brasileiro e americano participarão do evento.



A expectativa é grande em relação à participação de Nolasco, que já entregou mais de 700 milhões de dólares em projetos ao longo de sua trajetória. Ele é co-autor do best-seller da Amazon “Think Big!” e sua empresa, a W GROUP USA, é pioneira na venda de casas de investimento pela internet.

Com sede em Orlando, na Flórida, a W GROUP USA é uma incorporadora e construtora ativa no mercado imobiliário da região, especializada no desenvolvimento e construção de imóveis acessíveis para a classe trabalhadora. A empresa possui diversos projetos em andamento, somando mais de US$ 600 milhões em potencial de vendas e mais de 3.200 unidades a serem entregues até o final de 2023, entre apartamentos, casas, duplex e quadruplex em diversas localidades da região.

Durante sua palestra na Cinep, Nolasco também deverá falar sobre sua proposta inovadora que possibilita brasileiros a investirem no mercado imobiliário da Flórida, abrindo diversas possibilidades de renda passiva. A expectativa é que a participação de Nolasco no evento traga novas oportunidades para o mercado imobiliário brasileiro.