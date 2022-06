Inverno em Monte Verde (MG): eventos gastronômicos e artísticos aquecem a temporada

Distrito de Camanducaia terá programação da estação com oficinas culinárias, harmonização de vinhos e atrações musicais e culturais

Eleito o destino mais acolhedor do Brasil pelos usuários da plataforma Booking.com e famoso também pela sua história cultural, Monte Verde promoverá três eventos até 14 de agosto: Amor nas Montanhas, Inverno nas Montanhas e Cozinha Mineira nas Montanhas, todos organizados pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

Com agenda cheia de atrações, Monte Verde espera receber 600 mil pessoas e movimentar R$ 200 milhões na economia local durante a temporada de inverno. Foto: Divulgação/MOVE

E a temporada de inverno promete ser gelada em Monte Verde. Essa perspectiva é apontada por Nelson Pacheco, mais conhecido como o “Homem do Tempo” por fazer medições climáticas no distrito há mais de duas décadas. “Tivemos um maio bem atípico, com muito frio, quatro temperaturas abaixo de zero e a menor temperatura máxima em 22 anos, que foi de 5,7ºC. Então, a expectativa para o inverno é muito boa. Tivemos em maio um sincelo, que é uma neblina com gelo e tinha acontecido pela última vez em 1999. A expectativa é por três grandes ondas de frio: uma no final de junho, uma em julho e outra em agosto”, projeta.

Neste período, Monte Verde espera receber 600 mil pessoas e movimentar R$ 200 milhões na economia local

No próximo dia 24, será exibido, às 19h, um vídeo no perfil @visite.monteverde no Instagram com o tema Difusão gastronômica e produtores locais, que servirá como aperitivo para as atrações do mês seguinte. Em um calendário que mistura música e cultura com eventos culinários que integram o Cozinha Show, a MOVE preparou uma programação de atrativos que serão realizados na Avenida Monte Verde e na Praça do Carvalho:

9/7 (sábado)

14h – Oficina de pães de fermentação natural – O chef Felipe Blanco, do Artesão – Pães Artesanais, vai dar uma aula sobre este tradicional alimento e contar todos os segredos do seu processo de produção. Em seguida, os participantes do evento poderão degustar as geleias da Jam & Jelly.

16h — Apresentação da Brasil Caledônia Pipe Band, com performances musicais de gaitas de fole e percussão escocesas, além de uma exibição da Highland Dance Brasil, grupo de dança tradicional escocesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estação foi oficialmente aberta no distrito de Camanducaia (a 165 km de São Paulo) no último dia 11, e a programação confirmada para esta época no tradicional local turístico do Sul de Minas Gerais contará com opções gastronômicas e artísticas especiais

16/7 (sábado)

11h – Gira Lua/Cabeças de Livro — O encontro promove um momento para os visitantes ouvirem histórias e se encantarem com esta atividade.

16h – Macarrão no queijo — Oficina culinária com o chef Augusto Souza, do restaurante Cuccina da Villa, que conduzirá uma experiência maravilhosa e ensinará a fazer um prato perfeito para ser saboreado a qualquer hora. A atração será acompanhada de drinks, com produtos Águas Prata.

23/7 (sábado)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h – Paella mineira – O chef Leandro Prieto, do restaurante Manduca Artesanal, mostrará como preparar uma versão diferente do tradicional prato da cozinha espanhola. Com ingredientes como joelho de porco defumado, bacon, tender, linguiça calabresa, entre outras delícias, o profissional trará uma receita repaginada da iguaria, que promete surpreender os visitantes. A aula será acompanhada de uma degustação de tônicas da marca Águas Prata.

Conhecido pelo clima ameno, pela tranquilidade, natureza exuberante e culinária requintada dos seus restaurantes, Monte Verde está com a agenda definida para esta temporada de inverno e diversos atrativos para recepcionar os turistas de forma acolhedora

16h – Apresentação da Brasil Caledônia Pipe Band, com performances musicais de gaitas de fole e percussão escocesas, além de uma exibição da Highland Dance Brasil, grupo de dança tradicional escocesa.

24/7 (domingo)

16h – Oficina de bolo e brigadeiro — A chef Thais Ribeiro, da doceria Bolinhas de Amor, localizada em Monte Verde, ensina os participantes deste evento como preparar para a criançada um delicioso bolo de cenoura, cujo sabor será “turbinado” por um brigadeiro gourmet especial entre os seus ingredientes de sua receita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

30/7 (sábado)

14h – Harmonização de vinho com alimentos — O sommelier Alexandre Levi, da Vino DiVino, ensina como combinar o consumo desta tradicional bebida com as comidas para obter uma experiência sensorial inesquecível. O evento também terá degustação de geleias da Edelweiss, famosas em Monte Verde.

16h – Gira Lua/Cabeças de Livro — O encontro promove um momento para os visitantes ouvirem histórias e se encantarem com esta atividade cultural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE