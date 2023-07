Apresentadora teve decidiu fazer check-up e teve que ser internada para fazer exames devido a dores de cabeça e sobrecarga dos órgãos em razão de alguns medicamentos administrados

Mara Maravilha, que foi demitida da emissora de Silvio Santos em fevereiro deste ano, está internada no Hospitalis, Núcleo Hospitalar de Barueri. Mara, que era integrante do programa Fofocalizando e ex-jurada do quadro Dez ou Mil – do Programa do Ratinho, teria sido dispensada do SBT devido a um corte de gastos, entretanto, mesmo após a demissão, a emissora teria mantido o plano de saúde pago à artista.

Internada, Mara Maravilha agradece a família Abravanel pelo plano de saúde



A informação foi dada pela própria Mara em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, em que faz um esclarecimento aos fãs sobre seu estado de saúde. “Primeiro dar uma satisfação aos fãs, porque o que eu gosto mesmo é de estar cantando, falando, causando. E agradecer ao Hospitalis que atende de forma extraordinária a todos os pacientes. Agradecer, reconhecimento, gratidão ao Silvio, à família Abravanel. Então, gratidão, gratidão, gratidão, claro, à Deus; e Ele usa quem ele quer; ao Silvio, gratidão a toda família dele, a dona Íris, a Renatinha, as meninas, que para mim será eternas crianças; a Rebequinha, a Pati, o Silvio, a todos, todos. À família Abravanel que expande à família do SBT que eu tenho certeza que eu faço parte dessa família aonde eu esteja”.

Mara explicou que realiza um check-up de uma a duas vezes ao ano, e que ultimamente estava precisando muito fazer a avaliação, já que teria adiado devido ao trabalho. “Eu até ia fazer um trabalho com o Portiolli, de última hora tive que desmarcar. Ele é uma pessoa extraordinária, o meu marido também me pediu, mas Deus falou: se cuida, que além de você agora tem o seu filho”, justificou a cantora no vídeo.

Mara está internada para realizar exames médicos



Na gravação, a apresentadora ainda explicou que não estava fugindo do assunto, que era explicar o motivo de estar hospitalizada, porém, justificou que gosta de levar mensagem de amor, de alegria e de polêmica. No vídeo, Mara agradece a equipe médica, enfermeiros e cada profissional e elogia o trabalho da equipe, até que recebe oração de uma das profissionais – que não teve o nome revelado.



Na sequência, Mara volta a agradecer à família de Silvio Santos. “Eu quero fazer um agradecimento especial, muito especial. Eu quero agradecer ao SBT, à família SBT, à família Abravanel que sempre foi uma bênção, é e eu tenho certeza que sempre será uma bênção na minha vida. Eles reconhecem que eu faço parte da história deles, e eu muito mais, agradeço por ter eles também na minha história, eu é que tenho que agradecer. E até hoje eles me abençoam. Inclusive, além de outras bênçãos que não vou entrar em detalhe agora, como meu plano de saúde, da minha família também que engloba os meus, meu marido e meu filho. E hoje eu posso ter todo esse respaldo, graças a Deus e a eles”, disse Mara.

Mara aproveita o vídeo para esclarecer sobre um áudio que surgiu que dava conta que ela processaria o SBT. “Eu jamais. Nem antes, nem agora e nem nunca faria isso. Isso me entristeceu muito. E muito sabiamente o Ratinho falou para mim: ‘deixa isso pra lá, você é Maravilha’. Mas eu sou ser humano, eu deixei pra lá porque se isso viesse à impressa, se vier, não sei, tomara que não, eu ainda ia sair como errada, mas Deus sabe”, esclareceu a cantora.



“Se algum jornalista for falar, fale que até hoje o meu convênio e o da minha família… o SBT me considera, fale que estou sendo íntegra com meu momento, dando satisfação, ao meu público, antes de colocar a situação de uma forma errada. Então eu vou dar uma pequena parada. Só uma pequena parada para eu voltar melhor ainda”, disse a cantora.



Por fim, Mara explicou o motivo de estar internada: “Depois da Covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, aí essas medicações pegaram o meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo. E eu fugindo de médico, de hospital […]. Não priorizando esse meu cuidado. E eu me submeti a todos os exames que eles exigiram”, explicou e minutos depois voltou a gradecer ao SBT mais duas vezes.