Integrante do Balé do Faustão há três anos, Yasmim Marinho já trabalhou como estilista

A coluna apresentou diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Ao longo dos últimos trinta dias, a coluna apresentou as trinta integrantes do Balé do Faustão, no programa “Faustão na Band”, que vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30. E para encerrar a série de matérias, vamos apresentar Yasmim Marinho.

A mineira, de Juiz de Fora, integra o balé do apresentador desde 2019, no extinto “Domingão do Faustão” na Rede Globo. Em 2021, inclusive, integrou o quadro “Super Dança dos Famosos”, dançando ao lado de Odilon Wagner, mas teve que se afastar por testar positivo para COVID-19. E tem experiência em danças urbanas, jazz e funk.

A bailarina, de 26 anos, é graduada em Artes e Design, possui vários cursos técnicos em Moda e já trabalhou como estilista, colocando em prática suas habilidades de costurar e desenhar.

Yasmim também é modelo da ‘Ford Models Brasil’, agência que atua no Brasil, França e Estados Unidos. Inclusive, em seu Instagram (@yasmarinho_), posta diversos cliques do seu trabalho na área. Além de dar aulas de passarela para modelos iniciantes.