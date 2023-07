Instituto Vida Livre: uma segunda chance de vida a animais silvestres no Rio de Janeiro

ONG com apoio de famosos atua no resgate, atendimento e reabilitação de animais na capital carioca

O Instituto Vida Livre trabalha para dar uma segunda chance de vida a animais silvestres no Rio de Janeiro. A ONG que conta com apoio de famosos atua no resgate, atendimento e reabilitação de animais na capital carioca.

Primeira área de soltura do Instituto foi criada em parceria com o cantor Ney Matogrosso Crédito: Instituto Vida Livre



O Instituto nasceu com Roched Seba, seu criador e que ao longo do tempo foi conquistando apoiadores. Em parceria com o cantor Ney Matogrosso, o primeiro patrono da Instituição, iniciou atividades em março de 2015 com a criação da Área de Soltura de Animais Silvestres Vida Livre Serra do Matogrosso em Saquarema-RJ, desde então gerida pelo Instituto.

Instituto conta hoje com centro de reabilitação e mais sete áreas de soltura Crédito: Instituto Vida Livre



“A primeira área de soltura do Instituto, que permanece em operação, foi em parceria com o cantor Ney Matogrosso. Desde então, o Instituto entende que ampliar a voz de seu trabalho para tornar conhecidos os bichos brasileiros é fundamental”, explica Roched.



O Instituto Vida Livre proporciona atendimento gratuito e democrático com o objetivo de garantir uma segunda chance de vida em liberdade e em segurança. O Instituto hoje conta com sua sede, onde funciona seu centro de reabilitação e também mais sete áreas de soltura, onde os animais retornam à floresta.

“O trabalho do Instituto Vida Livre entende a cidade também como um espaço de proteção e defesa da biodiversidade. São milhares de espécies que se adaptaram ao ambiente urbano e precisam desse suporte, pois são vítimas de acidentes, atropelamentos, caçadores, tráfico, poluição e tantas outras situações. Da mesma forma, entender a cidade como um espaço de vida e diversidade é um exercício poderoso de cidadania”, relata Roched Seba.

Desde 2015, o Instituto Vida Livre já atendeu mais de 12 mil animais em um trabalho que é mantido através de doações. “Participam ativamente dos trabalhos pessoas como Vera Holtz, Glória Pires, Bruno Gagliasso, Maria Bethânia, Matheus Solano, Xuxa e muitos outros sempre de forma voluntária e generosa”, conclui o presidente da ONG.