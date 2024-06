Instituto Ronald McDonald divulga a lista de projetos beneficiados pelo McDia Feliz 2024

O McDia Feliz, a principal campanha de arrecadação de fundos do Brasil, chega à sua 36ª edição em 2024, reforçando sua trajetória de solidariedade e impacto social. No dia 24 de agosto, a iniciativa mobilizará milhões de brasileiros e reafirmará o compromisso do Instituto Ronald McDonald em transformar a vida de crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, promovendo saúde e esperança.

0 projetos de 49 instituições que atuam em prol do câncer infantojuvenil no Brasil serão apoiados pelo Instituto em 2024

Neste dia especial, cada Big Mac vendido se transforma em um gesto de apoio e solidariedade. Ao adquirir um Big Mac por R$ 19,00 em qualquer restaurante participante no Brasil, o cliente contribuirá diretamente para um futuro melhor para inúmeras crianças e adolescentes. Toda a renda obtida com a venda dos Big Macs, descontados alguns impostos, será destinada para o futuro de crianças e jovens.

O McDia Feliz é uma campanha desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer

A campanha é um convite para que todos se unam em prol de uma causa. A venda antecipada de tíquetes será anunciada em breve, mas as empresas que já queiram reservar seus tíquetes podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected], permitindo que mais pessoas possam participar dessa corrente do bem.

Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald

“A mobilização em torno do McDia Feliz é inspiradora. A solidariedade de cada participante é o que possibilita nosso trabalho,” comenta Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald que continua: “Cada Big Mac comprado é uma contribuição direta para os projetos que apoiamos, eu diria que a ajuda é vital.”

Instituições e projetos beneficiados em 2024

O Instituto Ronald McDonald, dedicado à saúde e bem-estar, anuncia as instituições e projetos que serão beneficiados em 2024. Serão contemplados 80 projetos de 49 instituições focadas na oncologia pediátrica em todo o Brasil. Os projetos foram selecionados por meio de um Processo de Submissão de Propostas, que incluiu uma avaliação detalhada da área técnica, da Diretoria do Instituto Ronald McDonald, da Comissão Médica e do Conselho Gestor.

Para acessar a lista completa, acesse o site: aqui

“Temos um compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos. Cada doação é cuidadosamente administrada para garantir que o máximo benefício seja alcançado para as crianças e adolescentes atendidos.”, explica Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.

Cada proposta foi cuidadosamente analisada com o objetivo de atender às prioridades estratégicas da oncologia pediátrica em cada região, contribuindo para a expansão e melhoria da qualidade do atendimento prestado a crianças e adolescentes com câncer. Foram considerados aspectos como prestação de contas, auditoria e disponibilidade de recursos prévios na região para assegurar a transparência e o compliance dos recursos investidos.

“A sociedade precisa estar consciente sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, conhecendo mais sobre os sinais e sintomas da doença para agir rapidamente. A doença não espera e precisamos estar atentos para não perdermos um tempo que na verdade nem temos,” enfatiza a executiva. “É um novo caso de câncer infantojuvenil a cada hora, segundo o INCA, precisamos do apoio de todos, observar sinais, detectar sintomas, o tratamento precisa ser rápido e contínuo. Nosso objetivo é alcançar todas as regiões do Brasil, é mudar ainda mais o cenário do câncer infantojuvenil”.

Em 2024, os projetos apoiados pelo McDia Feliz abrangerão 41 cidades em todas as regiões do país. Para os Programas Core do Instituto Ronald McDonald, serão destinados recursos para a manutenção de 7 projetos do Programa Casa Ronald McDonald, 13 do Programa Espaço da Família Ronald McDonald e 24 do Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil. Já para o Programa Local, foram selecionados 33 projetos alinhados ao Programa Atenção Integral após sua reformulação.

“Cada projeto apoiado pelo Instituto Ronald McDonald tem um impacto significativo nas comunidades locais, melhorando a qualidade do atendimento e trazendo esperança para as famílias.”, diz a executiva.

Contribuindo para um futuro melhor

A campanha McDia Feliz não é apenas uma fonte de arrecadação de fundos, mas também uma oportunidade para sensibilizar e envolver a sociedade em uma causa urgente e significativa. “Cada projeto apoiado representa um novo capítulo de esperança para famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil,” destaca Bianca. “Estamos dedicados a garantir que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficaz possível para transformar vidas.”

Para mais informações sobre os projetos e instituições apoiados, acesse aqui.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há mais de 25 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas aqui.