Instituto Ronald McDonald celebra 23 anos de atuação pela cura de crianças e adolescentes com câncer no Brasil

No mês de aniversário, a organização sem fins lucrativos promove campanha de combate ao câncer infantojuvenil com sorteio de prêmio de R$ 40 mil

No mês de abril, o Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos, completa (dia 8) 23 anos de atuação na luta contra o câncer o infantojuvenil no Brasil, além de promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares que tanto precisam. Mas no aniversário do Instituto, quem pode ganhar o presente é você! Tendo em vista a data, a instituição promove a campanha “Sorte Acelerada”, com foco em arrecadar recursos para a causa e premiar um doador em sorteio no valor de R$40 mil. A ação vai beneficiar 29 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil em 2022.

Em parceria com a Bee Vale e a ARFRIO S/A, a campanha disponibiliza a compra de cupons no valor de R$15,00 cada, sem precisar sair de casa através do link. O grande sorteio, que premiará um doador, será no dia 30/04/2022, pela Loteria Federal. Mas lembrem-se, para participar do sorteio é preciso validar o cupom até o dia 17, às 23h59.

“A cada hora surge um novo caso de câncer em crianças e adolescentes no Brasil. Trabalhamos incansavelmente, através de nossos programas e projetos, para oferecer finais felizes às histórias de nossos pequenos pacientes, levando-os ao diagnóstico, tratamento, e cura da doença”, explica Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald, ONG que desenvolveu à campanha.

Em 23 anos de história, a organização sem fins lucrativos já investiu mais de R$360 milhões e conseguiu mudar a vida de milhares de famílias que lutam pelas vidas de seus filhos. A organização apoiou 1.676 projetos de 108 instituições beneficiadas em mais de 21 estados e Distrito Federal contemplados.

De acordo com o Inca, o câncer ainda é a doença que mais mata crianças e jovens de 1 a 19 anos no Brasil, com o diagnóstico de um novo caso a cada hora. Porém, através do trabalho e conscientização, as oportunidades e chances de cura estão aumentando.

“Quando começamos, as chances de cura eram em torno de 35%. Atualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), as chances de cura do câncer em crianças e jovens são de 64%. É extremamente gratificante olhar para trás e observar tantas conquistas realizadas através do nosso trabalho e solidariedade de nossos parceiros. Afinal, nada disso teria sido possível sem a parceria e auxílio de voluntários, parceiros e amigos da causa, que através da dedicação incansável, se doaram para mudar a realidade e futuro de milhares de famílias. Mas ainda temos muito caminho a trilhar”, afirma Francisco Neves, Superintendente do Instituto Ronald McDonald, acrescentando que a missão do Instituto é aumentar as chances da doença no Brasil aos mesmos patamares dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que podem chegar a 80% de chances de cura.

