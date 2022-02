Instituto Inhotim receberá fundo internacional para desenvolver projetos em jardim botânico

Inhotim foi um dos 20 eleitos entre os mais de 100 projetos de jardins do mundo

O Brasil tem uma enorme beleza natural e os jardins botânicos são essenciais para mostrar a graciosidade e diversidade de plantas e flores que o país tem. O “Global Garden Fund”, “Fundo Global para Jardim” em tradução livre, está apoiando financeiramente alguns jardins ao redor do mundo e um dos escolhidos foi o Instituto Inhotim.



O incentivo internacional do “BGCI’s Global Botanic Garden Fund” elege e apoia projetos em jardins botânicos espalhados pelo mundo. Essa ajuda para o Inhotim vai possibilidade que o instituto desenvolva pesquisas científicas na área de botânica, projeto de troca de sementes, estudo sobre as respostas de mudas de espécies nativas e ameaçadas em diferentes cenários de mudanças climáticas.

Nos últimos anos, as equipes de Curadoria Botânica e de Paisagismo do Inhotim têm trabalhado com a composição de jardins temáticos para exposição de parte da coleção botânica do Instituto (Fotos: William Gomes e Bruno Figueiredo)



“Ficamos muito contentes de ser um dos 20 eleitos entre os mais de 100 projetos de jardins do mundo inteiro afiliados à iniciativa. O apoio do BGCI será fundamental para nos ajudar a desenvolver pesquisas científicas e programas em prol da conservação da biodiversidade, sustentabilidade e educação ambiental”, diz Juliano Borin, Curador Botânico do Inhotim.

Esses espaços têm se firmado como importante ferramenta de educação, propondo reflexões sobre diversos temas, como a preservação da biodiversidade, a utilização de recursos naturais e o cuidado com o meio ambiente



O instituto está inserido em uma relevante porção florestal remanescente de Mata Atlântica e Cerrado, dois dos biomas mais ricos em biodiversidade, mas ameaçados no planeta. Atualmente, Inhotim conta com 140 hectares da área de visitação do Instituto, 42 são de jardins, com um acervo botânico que concentra mais de 4,3 mil espécies nativas e exóticas de várias partes do mundo.

O “Global Garden Fund”, “Fundo Global para Jardim” em tradução livre, está apoiando financeiramente alguns jardins ao redor do mundo e um dos escolhidos foi o Instituto Inhotim.

Serviço:

Visitas Bastidores do Viveiro: Com duração de 2h, em fevereiro as visitas ocorrem nos dias 25, 26 e 28. Em março, nos dias 05, 12, 19, 25 e 31, às 10h, com saída da recepção. Inscrições devem ser feitas previamente na recepção, as vagas são limitadas em até 25 pessoas



Funcionamento do Inhotim: De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30



Localização: O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da BR381 — sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim também pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 – sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro do Chalé

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Contatos: 31 3290-9180; [email protected]