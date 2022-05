Instituto Inhotim anuncia nova programação com exposição de diversos artistas renomados

Localizado em Minas Gerais, o museu recebe obras de Isaac Julien, Arjan Martins, Laura Belém e Jaime Lauriano



O Instituto Inhotim, museu de arte contemporânea e Jardim Botânico, localizado em Brumadinho (MG), inaugura no fim de maio novas obras e exposições temporárias. Com abertura da temporada no último dia 28, Isaac Julien, importante nome nos campos da instalação e do cinema, foi convidado a expor um de seus trabalhos mais emblemáticos na Galeria Praça.

Já o Acervo em Movimento, programa criado para compartilhar com o público as obras recém-integradas à coleção, inicia com trabalhos dos artistas brasileiros Arjan Martins e Laura Belém, ambos instalados em áreas externas do Instituto.

Isaac Julien. Stars (Looking for Langston Vintage Series), 1989/2017. Cortesia do artista e de Victoria Miro.

Jaime Lauriano também integra a lista dos artistas participantes da programação, e abre o projeto Inhotim Biblioteca, que vai convidar, anualmente, artistas e pesquisadores que estabeleçam diálogos com a biblioteca do Instituto. A instalação do artista mantém relação direta com o Segundo Ato do projeto Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra (MAN), ao propor a curadoria de uma nova bibliografia que contempla autores negros para integrar o acervo da biblioteca do Inhotim.

Instalado na Galeria Mata, o Segundo Ato do projeto, realizado, assim como o Primeiro Ato, em curadoria conjunta entre Inhotim e IPEAFRO, aborda o Teatro Experimental do Negro, movimento encabeçado por Abdias Nascimento, e que está nas origens do Museu de Arte Negra.

As inaugurações são parte do Território Específico, eixo de pesquisa que norteia a programação do Instituto no biênio de 2021 e 2022, pensada para debater e refletir a função da arte nos territórios a níveis local e global, e também a relação das instituições com seu entorno, mirando os desdobramentos de um museu e jardim botânico como o Inhotim.

Em um trabalho que une poesia e imagem, Isaac Julien parte de uma exploração lírica sobre o mundo privado do poeta, ativista social, romancista, dramaturgo e colunista afro-americano Langston Hughes (1902 – 1967) e seus colegas artistas e escritores negros que formaram o Renascimento do Harlem – movimento cultural baseado nas expressões culturais afro-americanas que ocorreu ao longo da década de 1920.

Arjan Martins, Instalação de birutas, 2021. Foto: cortesia do artista e da galeria A Gentil Carioca

A obra foi dirigida por Julien na época em que era membro da Sankofa Film and Video Collective, e contou com assistência do crítico de cinema e curador Mark Nash, que trabalhou no arquivo original e pesquisa cinematográfica.

“Em 1954, Langston Hughes trocou correspondências com Abdias Nascimento, autorizando o Teatro Experimental do Negro a encenar suas peças. Nesse sentido, tanto Hughes, Abdias e Isaac Julien, cada um à sua época, buscavam representatividade e reconhecimento da produção artística e intelectual negra”, diz Julieta González, diretora artística do Inhotim.

Nas obras de Arjan Martins, é possível notar conceitos sobre migrações e outros deslocamentos de corpos e presenças entre espaços de luta e poder, e ainda as diásporas e os movimentos coloniais que se deram em territórios afro-atlânticos.

“Na fusão desses dois elementos, birutas e bandeiras náuticas, Arjan trata do trânsito de corpos através dos oceanos, do tráfico de pessoas escravizadas e das diásporas causadas pelos movimentos coloniais”, explica Douglas de Freitas, curador do museu.

Laura Belém, Enamorados, 2004. Foto: Pedro Motta

No lago entre as Galerias Mata e True Rouge, o visitante vai se deparar com dois barcos a remo equipados com holofotes que se iluminam, frente a frente, na água. As luzes de um dos barcos se acendem, enquanto as do outro permanecem apagadas. Após 20 segundos, eles invertem: o que estava aceso agora se apaga, e o que estava apagado se acende. As luzes de ambos os barcos são então acesas simultaneamente e, ao final, todas se apagam até o ciclo se reiniciar automaticamente. Trata-se de Enamorados (2004), trabalho da artista mineira Laura Belém, exposto pela primeira vez em 2004 na lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e no ano seguinte na 51ª Bienal de Veneza.

“A ideia de ciclos, passagem de tempo e certa teatralidade fantástica são elementos recorrentes na produção da artista. Em Enamorados, agora instalada no lago em frente à Galeria True Rouge, esses elementos se apresentam para construir uma narrativa de flerte, onde dois corpos acenam um ao outro, se iluminam e se apagam, se comunicam silenciosamente sem nunca se tocar”, reflete Freitas.

A pesquisa de Jaime Lauriano, artista paulistano que vive entre São Paulo e Lisboa, busca trazer à superfície traumas históricos relegados ao passado e aos arquivos confinados, em propostas de revisão e reelaboração coletiva da História. Marcando a estreia do Inhotim Biblioteca, o artista apresenta uma ocupação de ativação na biblioteca do Instituto, estabelecendo diálogo com o Segundo Ato de Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra – projeto realizado pelo Inhotim em parceria com IPEAFRO, em cartaz na Galeria Mata.

“A proposta é procurar imaginar bibliotecas possíveis e como uma biblioteca pode se desdobrar”, conta Julieta González. “E a ocupação é um jeito de ativá-la, além de ser um recurso para pensar a relação com comunidades locais”, completa.

Abdias Nascimento, A flecha do Guerreiro Ramos: Oxóssi, 1971. Coleção Museu de Arte Negra – IPEAFRO | Inimá de Paula, Retrato de Abdias Nascimento Filho, Rio de Janeiro, 1967. Coleção Museu de Arte Negra – IPEAFRO | Emanoel Araújo, Mulher com frutas na cabeça,1966. Coleção Museu de Arte Negra – IPEAFRO

O Inhotim Biblioteca trará ao público um espaço coletivo e aberto voltado à leitura a partir de um recorte bibliográfico, visual e sonora proposta por Jaime Lauriano, afim de construir uma coleção voltada ao pensamento pan-africanista.

Para além de trazer exposições e disponibilizar material para pesquisa, o programa irá promover leituras mediadas e encontros entre artistas e pesquisadores com o público.

Em curadoria conjunta com o IPEAFRO (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros), o Inhotim sedia um museu dentro de seu espaço e traz, ao longo de dois anos, a iniciativa sonhada por Abdias Nascimento (1914-2011) no início da década de 1950: o Museu de Arte Negra.

O projeto parte do legado multidisciplinar de Abdias, poeta, escritor, dramaturgo, curador, artista plástico, professor universitário, pan-africanista e parlamentar com uma longa trajetória trilhada no ativismo e na luta contra o racismo.

O Instituto Inhotim abre ao público de de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. A entrada custa R$ 44 (inteira), com possibilidade de meia-entrada para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros. Crianças de até cinco anos não pagam.

José Medeiros, Heloísa Hertã e Matilde Gomes (filhas de santos), 1957. Acervo Abdias Nascimento — IPEAFRO

O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem), com acesso pelo km 500 da BR381, sentido BH/SP. Também é possível chegar ao museu também pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de viagem), com acesso pela BR-040, sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro do Chalé.

A Belvitur, agência oficial de turismo e eventos do Instituto, oferece transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do hotel Holiday Inn Belo Horizonte Savassi (Rua Professor Moraes, 600, Funcionários, Belo Horizonte).

Para mais informações sobre o translado, os interessados podem acessar o site da Belvitur https://www.bticket.com.br/visualizar.php?nome=passeio&id=4758 . E quem desejar saber mais sobre a programação do Instituto Inhotim, pode acessar o portal oficial do museu https://www.inhotim.org.br/