Instituto Global Eleva o Debate sobre ESG ao Poder Central Brasileiro

Liderança do Grupo Arnone reúne-se em Brasília para impulsionar a agenda de Sustentabilidade

Pela primeira vez, o Instituto Global, uma iniciativa do renomado Grupo Arnone, realizou uma reunião estratégica em Brasília, consolidando a capital federal como epicentro das discussões sobre ESG (Ambiental, Social e Governança) no país. A sede, situada no Lago Sul, tornou-se um polo estratégico para disseminar e qualificar os debates sobre desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e governança corporativa, alcançando diretamente o cenário político e empresarial brasileiro.

A reunião contou com a presença de figuras-chave, incluindo o chairman do Grupo Arnone, Alexandre Arnone, o presidente do Grupo Arnone, Julio Colombo, o presidente do Instituto Global, Pablo Feitosa, também vice-presidente do Grupo Arnone, e Sóstenes Marchezine, sócio-diretor do Instituto Global-Brasília.

Segundo Alexandre Arnone, o encontro representou uma oportunidade única de apresentar o trabalho do Instituto Global a convidados e reforçar a vital importância do ESG para o futuro do planeta. Ele ressaltou que o ESG não é apenas uma questão ética, mas também estratégica, associada à redução de riscos, à geração de valor e à competitividade no mercado.

Pablo Feitosa, presidente do Instituto Global, enfatizou o potencial do Brasil para se tornar líder em ESG na América Latina e no mundo, destacando os desafios que ainda enfrentamos. Ele expressou a necessidade de maior conscientização e engajamento de diversos setores da sociedade para incorporar o ESG na cultura e nas práticas do país.

Sóstenes Marchezine, sócio-diretor do Instituto Global-Brasília, explicou a escolha estratégica da capital federal, buscando uma maior proximidade com tomadores de decisão e formadores de opinião. Ele ressaltou o desejo de tornar o Instituto Global um parceiro do poder público, influenciando positivamente as agendas de ESG.

Julio Colombo, presidente do Grupo Arnone, anunciou que a reunião é apenas o primeiro de uma série de eventos planejados em Brasília e outras cidades do Brasil para disseminar o ESG e fomentar o debate sobre sustentabilidade. Ele projetou 2024 como o ano de consolidação do trabalho do Instituto Global, com uma agenda intensiva para sensibilizar aqueles que podem contribuir para a transformação do país.

O Instituto Global convida empresas e interessados a participarem dessa causa vital para o progresso do Brasil e do mundo, destacando o ESG como a chave para benefícios em todos os setores da sociedade. Para obter mais informações sobre o Instituto Global e como participar, entre em contato pelo e-mail [email protected].