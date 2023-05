Instituto de Longevidade anuncia novo diretor executivo com foco no desenvolvimento de soluções para o público 60+

Gleisson Cardoso Rubin chega à instituição com vasta experiência em políticas públicas e gestão governamental, visando atender às necessidades dos longevos e quebrar estereótipos

O Instituto de Longevidade anunciou hoje a chegada do seu novo diretor executivo, Gleisson Cardoso Rubin, especialista em políticas públicas e gestão governamental, com o objetivo de desenvolver produtos e serviços que impactem diretamente a realidade do público 60+. Com uma carreira de 25 anos nos mais diversos segmentos do setor público, Rubin traz consigo a expertise necessária para liderar a instituição em direção a soluções práticas que atendam às necessidades dos mais longevos.

O Instituto de Longevidade é uma associação sem fins lucrativos ​de representação de pessoas idosas e aposentados idealizada pela ​MAG Seguros

Formado em Matemática pela Universidade de Brasília (UnB), o executivo acumula experiência em ministérios como Educação, Planejamento e Economia, além de ter integrado a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde teve o primeiro contato direto com questões relacionadas à longevidade. Segundo Rubin, essa experiência o capacitou a entender e abordar as necessidades, aspirações, desafios e riscos enfrentados pelo público 60+.

“O público 60+ precisa ser ouvido e ter suas necessidades atendidas. É fundamental que as instituições entendam esse momento e contribuam para que esse público possa fazer escolhas que melhor o atendam. Meu compromisso neste novo desafio é oferecer soluções que impactem positivamente a vida dos longevos”, destaca Gleisson Cardoso Rubin.

Além de sua vasta experiência, Rubin também presidiu a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o que lhe proporcionou um olhar mais abrangente sobre as necessidades dos brasileiros de diferentes perfis. Ele afirma que a diversidade de ambientes pelos quais transitou ao longo de sua carreira contribuiu para moldar uma visão mais horizontal da realidade brasileira. Com isso, o novo diretor executivo do Instituto de Longevidade pretende disseminar informações sobre a cultura do seguro e auxiliar na quebra de estereótipos associados ao público 60+.

A missão de Gleisson Cardoso Rubin à frente do Instituto de Longevidade vai além dos estudos já realizados sobre o público 60+. Ele deseja oferecer soluções práticas que atendam às necessidades dos mais longevos. Por exemplo, não apenas informar sobre o perigo dos golpes cibernéticos, mas também fornecer serviços que auxiliem os idosos a entender melhor como funciona a tecnologia, a fim de evitar cair em golpes.

O executivo ressalta a importância dos cinco pilares da Longevidade Financeira, que devem ser trabalhados em paralelo ao desenvolvimento dessas novas soluções. Ganhar mais, gastar bem, poupar certo, investir melhor e proteger capital são conceitos que devem ser adotados por pessoas de todas as idades, incluindo aqueles que estão entrando no mercado de trabalho e os aposentados.

Diante do novo perfil do público 60+, que busca empreender, incrementar sua renda e trabalhar com satisfação após a aposentadoria, Rubin destaca a responsabilidade do Instituto de Longevidade em fornecer informações e soluções que permitam que o dinheiro desses indivíduos dure mais.

“A combinação de uma população que viverá mais tempo com a consciência de que é preciso fazer com que seu dinheiro também dure mais nos traz uma responsabilidade enorme. A missão do Instituto de Longevidade está exatamente no cruzamento dessas duas pautas: longevidade e sustentabilidade financeira. É algo com muito significado e há muito por fazer”, conclui Gleisson Cardoso Rubin.

O Instituto de Longevidade inicia uma nova fase sob a liderança de seu novo diretor executivo, com a expectativa de impactar positivamente a vida do público 60+ por meio do desenvolvimento de soluções práticas e da disseminação de informações sobre a longevidade e a sustentabilidade financeira.