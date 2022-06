Instituto Capacita-me garante curso gratuito de Marketing Digital para pessoas negras

O curso é presencial e tem duração de quatro horas

Em mais uma iniciativa positiva, o Instituto Capacita-me está oferecendo vários cursos gratuitos para pessoas negras. No mês de junho, foram abertas as inscrições para o curso de Marketing Digital, sendo que a primeira turma começará no dia 27 de junho.

Com o objetivo “Capacitar para empregar”, desde 2019, oito edições de “Atualização para o Mercado de Trabalho” foram realizadas pelo projeto

Isso faz parte dos objetivos da ONG, que busca somar à vida daqueles que necessitam de suporte pessoal, profissional e emocional.

O Instituto possui mais de 100 patrocinadores e empresas parceiras, passa dos 50 voluntários e já capacitou mais de 500 pessoas



O Capacita-me sempre buscou ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e fora do mercado de trabalho, por isso eles disponibilizam cursos importantes para o futuro profissional. O curso de Marketing Digital foi criado pensando naquelas pessoas que buscam entender e aprimorar conhecimentos, marca pessoal e venda através da internet, tudo isso utilizando ferramentas digitais.

Rachel Maia possui 30 anos de experiência profissional no segmentos de Consumidores e Farmacêutica, e é a fundadora do Capacita-me, que tem o viés na educação e empregabilidade



O curso é para capacitar pessoas com mais de 18 anos e a aula será presencial, com duração de quatro horas, das 8h30 às 13h. O Instituto Capacita-me incentiva a participação de mulheres e homens negres, indígenas, afro-indígenas, empreendedores maiores de idade, sem distinção de formação educacional ou experiência profissional. Acesse o site (www.capacitame.com.br/cursos/) e saiba mais.