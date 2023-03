Instituto Avon realiza mais de 255 mil atendimentos em 2022 e investe R$180 milhões em projetos de apoio à mulheres

Braço social da Avon atua há quase 20 anos pela saúde, segurança e bem-estar das brasileiras por meio de iniciativas de conscientização, acolhimento, suporte e disseminação de conhecimento

O Instituto Avon, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos fundamentais da população feminina do Brasil, realizou mais de 255 mil atendimentos e 1.847 capacitações em 2022. A organização apoia causas como o enfrentamento às violências contra mulheres e meninas e a atenção ao câncer de mama. Desde a sua fundação, a instituição já investiu mais de R$ 180 milhões em mais de 400 projetos, pesquisas e ações de conscientização.

Linha lançada pela Avon, com vendas destinadas ao enfrentamento da violência contra mulheres

O Instituto Avon é um dos principais atores no enfrentamento às violências de gênero no país. Em parceria com o Grupo Accor, o Instituto Avon ampliou a atuação do Programa Acolhe, um pilar do Fundo de Investimento Social Privado Pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas. Atualmente, 302 municípios, em 22 estados do país, estão habilitados a usar o programa, que acolhe brasileiras e seus dependentes em situação de violência e contribui para o fortalecimento de políticas públicas. Somente em 2022, 403 pessoas foram acolhidas pelo projeto e 1376 servidores públicos que atuam em prol desta causa foram impactados.

Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon

“Em quase duas décadas de história, o Instituto Avon vem trabalhando diariamente para promover suporte, conforto e serviços qualificados para as brasileiras que vivenciam a busca por diagnóstico e tratamento para o câncer de mama, bem como, para que as que recorrem à nossa ajuda para colocar um fim a ciclos de violência. Essa pequena amostra de atendimentos realizados ao longo do ano passado revela o quanto ainda precisamos evoluir enquanto sociedade para acolher e assegurar os direitos de mulheres que passam por entraves que as distanciam de seu pleno desenvolvimento e liberdade”, afirma Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.

Instituto Avon promoveu mais de 255 mil atendimentos em prol do enfrentamento à violência contra mulheres e da atenção ao câncer de mama

Além disso, o Instituto Avon conta com a assistente virtual ngela, que recebeu 19.621 solicitações via WhatsApp ao longo do último ano e gerou 219 encaminhamentos de pessoas em situação de violência para atendimentos multidisciplinares oferecidos pela organização, como acolhimento psicológico e orientação jurídica. A instituição também realizou a 11ª edição do Workshop de Acesso à Justiça, em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para fortalecer as redes de proteção a mulheres do estado por meio da capacitação de agentes públicos.

Outra área de atuação do Instituto Avon é a atenção ao câncer de mama. O Brasil registrou a menor taxa de cobertura mamográfica para mulheres entre 50 e 69 anos, segundo o último levantamento do Panorama de Atenção ao Câncer de Mama no Sistema Único de Saúde, idealizado pelo Instituto Avon. Para contribuir com a melhora desse quadro, a organização deu continuidade, ao longo do ano, a uma série de projetos voltados para a conscientização sobre o tema, como a realização de 1.621 atendimentos sobre câncer de mama via Ligue Câncer.

A instituição também viabilizou 114.212 mamografias gratuitas e 111.828 atendimentos ao longo do ano por meio de uma Carreta da Mamografia, em parceria com o Hospital de Amor. Durante o período de Outubro Rosa, a carreta permaneceu no Largo da Batata durante cinco dias e realizou 428 exames. O Instituto Avon ainda forneceu 7.014 atendimentos através do programa De Bem Com Você, que oferece oficinas de maquiagem para mulheres em tratamento oncológico e serviços de saúde para mulheres em situação de vulnerabilidade. No último ano, o projeto beneficiou 406 mulheres e realizou 733 atendimentos.

Além disso, o Instituto Avon continuou a investir em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para aprimorar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e a Universidade de São Paulo, a organização lançou o primeiro atlas digital de patologia mamária do Brasil, que tem como objetivo ajudar os profissionais de saúde a identificar e classificar as diferentes formas da doença. A plataforma já foi acessada por mais de 7.000 usuários.

Ao longo dos seus 18 anos de existência, o Instituto Avon tem se dedicado a apoiar e promover causas importantes para a sociedade brasileira, especialmente para as mulheres. Com um investimento de mais de R$ 180 milhões em mais de 400 projetos, pesquisas e ações de conscientização, a organização tem deixado um legado importante na luta contra as violências de gênero e o câncer de mama no país. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que as brasileiras tenham acesso a uma vida plena e livre de violência e doenças.