Inspirada no filho Bento, Thammy Miranda lança primeira coleção de banho e perfumaria

Thammy Miranda em uma parceria exclusiva, lança linha de produtos infantis com o nome do filho

Thammy assinou contrato para a criação da linha infantil Ben Baby, inspirada no cheirinho preferido de seu filho Bento, fruto do relacionamento com Andressa Ferreira. A marca traz uma linha completa de banho e perfumaria.

“Acredito muito nessa parceria e no potencial do Brasil como gerador de empregos e negócios. Ter uma sociedade com o Thammy, que além de empresário é dono de um coração enorme, faz parte do meu conceito de acreditar em empresas que vão além da parte comercial, que se preocupam com a gestão de pessoas. Antes de sermos sócios somos amigos e hoje em dia eu só aposto em parcerias que tenham um propósito”, disse Richard, que é empresário há mais de 20 anos e consultor de negócios para empresários americanos e brasileiros.

Para o lançamento exclusivo, Thammy Miranda se uniu ao empresário Richard Harry, CEO de mais de 15 empresas

Sobre a parceria, que já teve um encontro para a sessão de fotos de divulgação num estúdio em Orlando, na Flórida, Thammy reforçou: “Richard é um grande amigo e quando o procurei para uma consultoria empresarial, o produto já tinha nascido e a gente nem sabia (risos). Nossa parceria vai muito além de números, é humanizada. Temos certeza que isso vai refletir diretamente no mercado brasileiro, já que nossa aposta principal é o cuidado com a família. Esse produto chega num ótimo momento pra nós e para a família brasileira”, diz.

O produto é inspirado no cheiro que o Bento sempre usou desde bebê. “A ideia foi lançar uma linha própria do Bento inspirada no cheirinho dele para meninos e meninas”, completou Thammy.