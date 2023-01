Inspirada no enredo, Camila Prins arrasa com look de colombina no segundo ensaio técnico da coolorado do Brás

A escola de samba Colorado do Brás vai apresentar na Avenida a história de amor de Pierrot por Colombina, no tema “A Ópera de um Pierrot”

A escola de samba Colorado do Brás vai apresentar na Avenida a história de amor de Pierrot por Colombina, no tema “A Ópera de um Pierrot” no grupo de Acesso 1, para disputar a vaga de volta no grupo Especial.

E, para marcar esse início de pré-Carnaval, a rainha da bateria Ritmo Responsa brilhou na frente da bateria, no segundo técnico realizado dia 22 de janeiro, com um look incrível Colombina, personagem da Commedia dell’arte, assinado pelo ateliê Espaço Luz e make de Bruno Fatone. A Colombina é amada em segredo pelo romântico Pierrot.



“Estou vivendo um momento mágico na minha história de vida e no Carnaval como a primeira mulher trans na frente da bateria e, para homenagear meus ritmistas e minha comunidade, que me receberam tão bem como rainha oficial, sempre estarei belíssima, para representar a Ritmo Responsa e a escola”, afirma a rainha que empolgou o público presente e esbanjou simpatia com sua beleza, graça e samba.

No primeiro ensaio técnico que aconteceu debaixo de uma forte chuva, no dia 13 de janeiro, Camila usou um look vermelho cravejado com cristais, pedrarias aplicadas em transparência e estrou a coroa cravejada de cristais vermelhos.

“Estou vivendo intensamente esse momento como rainha e realizando um grande sonho que é estar a frente do coração da escola, ao lado do meu mestre Alan Meira”, declara.



Os ensaios da escola de samba acontecem no estádio da Portuguesa, aos domingos, a partir das 16h, à rua Comendador Nestor Pereira, 33, portão 4, Canindé.