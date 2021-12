”INOV3 GAMES” se expande pelo Brasil em evento Gamers

A “INOV3 GAMES” surgiu em 2018, e da lá para cá tem conquistado espaço entre o público e personalidades do mundo gamer

Que os games tem ganho cada vez mais espaço nesta época de Pandemia, é um fato! Inclusive, segundo um levantamento da Accenture, o mercado de games ultrapassou o valor de US$ 300 bilhões, tornando-se mais valiosa que as indústrias da música e cinema juntos. E de acordo com a 8ª edição da Pesquisa Game Brasil, cerca de 75% dos gamers brasileiros afirmaram que jogaram mais no período de isolamento.





De olho no crescimento do setor, nasceu a startup mineira, “INOV3 GAMES”, que tem ajudado o mercado de jogos a se profissionalizar no Brasil, realizando eventos para competições de eSports, tanto para empresas quanto para escolas, e conta com uma arena de jogos, simulando um ambiente instagramável gamer. Danilo Muniz, CEO da startup, aponta que o número de clientes finais subiu cerca de 500%, e o faturamento cresceu mais de 300%.:”Ainda estamos caminhando neste mercado, desejamos ser os maiores do setor no Brasil, e quem sabe do mundo”.

Com sede na cidade de Belo Horizonte, a startup já expandiu suas operações para outros estados do Brasil, como na cidade de Cuiabá (MT), localizada no Pantanal Shopping. O próximo passo da startup é levar essa experiência para outros lugares. “Sabemos que o público gamer está espalhado por todo o país, e nosso projeto de expansão está analisando os melhores lugares para receber toda essa estrutura. Os próximos passos são ir para São Paulo e Rio de Janeiro”, ressalta Muniz.

“A nossa proposta é levar a experiência dos esportes eletrônicos de alta performance aos apaixonados pelos games. Pensamos nos mínimos detalhes em nossas unidades, seja na melhor cadeira gamer para manter o conforto, até em ter os melhores computadores e consoles de última geração para os jogadores terem a melhor experiência. E claro, tudo acompanhado de uma excelente conexão de internet”, comenta Danilo Muniz.

A startup também já organizou grandes eventos como “CS:GO CUP – Belo Horizonte e Brasília”; “Campeonato Brasileiro de Futebol Digital Konami”; e “Campeonato de Free Fire VGS Oficial Garena 2019 – VGS Brasília”.