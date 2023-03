Ingressos The Town Card, versão paulista do Rock in Rio esgotam em pouco mais de três horas

Venda oficial de ingressos para o The Town está marcada para o dia 18 de abril e será a última oportunidade de os fãs garantirem lugar na primeira e edição do maior festival de música, cultura e arte de São Paulo

A Rock World, empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio, deixa sua marca na história do entretenimento. Na noite desta terça-feira (14), o The Town, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, vendeu, na plataforma da Ticketmaster Brasil, todo o montante disponibilizado de The Town Cards, que equivalem a um ingresso de gramado, sem data pré-definida e é válido para um dia do evento.

The Town acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos em São Paulo

Crédito: Divulgação The Town



Em pouco mais de três horas o público encerrou a venda e reforçou toda a potência do festival, antes mesmo do anúncio de todos os artistas. Entre os destaques desta venda de The Town Card está o número de pessoas que terminaram a pré-venda na fila: cerca de 438 mil pessoas. Pelo histórico de vendas da Rock World, cada pessoa compra em média 1.8 tickets. Isso significa que o The Town poderia ter vendido somente nesta terça-feira, 788 mil ingressos, ou seja, um festival e meio.



Mas ainda dá tempo de comprar os bilhetes para o aguardado festival. No dia 18 de abril às 19h acontece a venda oficial no site da Ticketmaster. Esta será a última oportunidade de fazer parte da primeira edição do The Town. O festival já tem como artistas confirmados, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludmilla, Garbage, Iza, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, NE-YO, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso, entre outros. The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

Luis Justo, CEO da Rock World, comemora o feito importante na história do festival e da marca.

Crédito: Divulgação The Town

“O público que adquiriu o The Town Card pode já se orgulhar por ser parte importante da história do The Town, assim como as pessoas que compraram os primeiros ingressos da primeira edição do Rock in Rio, em 1985. O The Town Card é o primeiro passo para uma experiência inesquecível na Cidade da Música, como nunca vista na cidade de São Paulo. Estamos muito felizes com esse resultado mais que positivo dos Cards do The Town que, assim como o Rock in Rio, foi um fenômeno de venda e histórico. Já as mais de 430 mil pessoas que hoje não conseguiram garantir sua entrada para este evento histórico terão uma nova oportunidade no dia 18 de abril”, lembra Justo.



O sucesso absoluto com o The Town Card é uma tradução do panorama real do quanto o público desejava ter a experiência única de um festival com a mesma magnitude do Rock in Rio, na cidade de São Paulo. Os fãs marcaram presença e garantiram seus Cards para estarem presentes neste momento emblemático do entretenimento do país, quando após 38 anos da primeira edição do Rock in Rio, será possível acompanhar o nascimento de um novo festival desta envergadura.

O The Town Card equivale a um ingresso de gramado, sem data pré-definida e é válido para um dia do evento. Para garantir o benefício do The Town Card, o fã deverá escolher o dia que deseja ir ao festival a partir do dia 21 de março até 17 de abril, data anterior da abertura das vendas gerais. Após este período o direito à escolha ficará sujeito a disponibilidade de ingressos destinados ao Card.



Cada The Town Card foi vendido por R$770,00 inteira e R$385,00, meia entrada, sem cobrança de taxas adicionais, com limite de compra de, no máximo, quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada.