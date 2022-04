Ingressos da Turnê de Despedida do Skank em Brasília estão à venda

No dia 6 de maio, a banda mineira desembarca no Estádio Mané Garrincha para se despedir do público em grande estilo, embalando sucessos que marcaram o pop rock nacional, como “Garota Nacional” e “Vou Deixar”

Os brasilienses fãs do Skank já podem se preparar para a última passagem da banda mineira pela capital federal. Os ingressos para o show da Turnê da Despedida no DF estão à venda pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 130. A apresentação será no Estádio Mané Garrincha, no dia 06 de maio, com abertura dos portões às 20h. Quem assina a organização do evento é a Funn.

A banda, que marcou a vida do público brasileiro ao longo de quase 30 anos, anunciou a separação por tempo indeterminado em novembro de 2019



A banda, que marcou a vida do público brasileiro ao longo de quase 30 anos, anunciou a separação por tempo indeterminado em novembro de 2019. Os membros — Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) — optaram por experimentar caminhos individuais. Por isso, esta será a oportunidade de ouro para se despedir do grupo ao som dos hits que embalaram trilhas sonoras, romances e festas desde o início dos anos 1990.



Ícone do pop rock nacional, o Skank tem um repertório com nove álbuns de estúdio e mais de 5 milhões de unidades vendidas, além de três álbuns gravados ao vivo e 25 inserções em trilhas sonoras de novelas. Entre os mais de 40 singles do grupo, o público vai poder conferir sucessos atemporais como “Garota Nacional” e “Vou Deixar”, eternizados na memória afetiva dos brasileiros, além de hits recentes como “Algo Parecido” e o single dedicado à turnê de despedida, “Simplesmente”.



“A passagem da Turnê da Despedida por Brasília será uma oportunidade única para o público candango que viveu momentos marcantes ao som do Skank, ou cresceu ouvindo os hits que animaram trilhas sonoras de novelas. Sem dúvidas, uma chance que os admiradores da banda não podem deixar passar”, comenta Carlos Constantino, sócio da Funn.

Os brasilienses fãs do Skank já podem se preparar para a última passagem da banda mineira pela capital federal



Protocolos contra a Covid-19

No show, seguindo as orientações governamentais em relação à Covid-19, só será permitida a entrada de quem tiver recebido no mínimo a segunda dose da vacina, ou a dose única, há pelo menos 15 dias antes do evento. A comprovação pode ser feita pelo aplicativo ConecteSUS ou pelo cartão de vacinação. Pessoas impossibilitadas de receber a vacina devido a orientações das autoridades sanitárias devem comprovar a impossibilidade.

Serviço:

Skank – Turnê da Despedida

Quando: 06 de maio (sexta-feira), às 20h

Onde: Estádio Mané Garrincha

Preços: a partir de R$ 130 (valor de meia-entrada do 1º lote), sem área open bar

Obs.: Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio

Link para compra e mais informações disponíveis na plataforma Ingresse

Censura: 18 anos