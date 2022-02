Influenciadora trans, Lady Chokey, chega em Paris com novo visual, incluindo silicone

Lady pretende passar uma temporada na Europa gravando vídeos para o canal do YouTube

Já se imaginou passando alguns meses em Paris, conhecendo novos lugares, novas pessoas e experimentando tudo de melhor que a Europa tem a oferecer? É isso que Lady Chokey pretende fazer. A influenciadora está no país para mostrar no YouTube o dia a dia, o luxo e os perrengues aos seguidores que tanto sonham em conhecer o lugar.



Com mais de 80 mil seguidores e uma conta verificada, a influenciadora faz sucesso nas redes sociais com vídeos mostrando a rotina de forma divertida e jogando games de computador. Em 2022, Lady pretende investir pesado no canal de YouTube dela e por isso foi para Paris com um videomaker. Ela está filmando toda a viagem para compartilhar com os seguidores.

Nas redes sociais, Lady publicou vídeos mostrando o processo que passou de perda de peso com as cirurgias



“Vou me dedicar ao que gosto de fazer. Pretendo mostrar uma Europa por um outro lado, o dia a dia simples, curiosidades, perrengues. Claro que vai ter luxo porque não dá pra passar por aqui sem ter as melhores grifes do mundo na palma da mão. Contratei mais algumas pessoas para minha equipe e trouxe comigo um videomaker. Quero entregar o melhor conteúdo que conseguir aos assinantes do meu canal”, revelou a influenciadora.

Toda a viagem da influenciadora está sendo gravada e será exibida no canal



Lady chocou os seguidores ao postar suas primeiras fotos em Paris. Ela já tinha perdido mais de 90 quilos e passou pela 3ª cirurgia de retirada de pele antes de embarcar. O novo visual incluiu também próteses de silicone nos seios e um alongamento de fios de 70 centímetros de comprimento.

Lady promete levar para seu canal uma Europa vista por um ângulo diferente, cheio de humor e curiosidades



“Eu nunca tive problemas de autoestima, comecei a pensar na perda de peso pela minha saúde. Eu sabia que poderia morrer pelos problemas causados pelo excesso de peso. Me vi indo por um caminho onde o espelho começou a ser meu maior aliado. Foi aí que descobri que poderia ir além e fazer do meu corpo um exemplo de que foco é determinação podem te levar mais alto do que você imagina. Hoje sou a minha melhor versão”, concluiu a influencer.