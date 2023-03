Influenciadora Rayssa Buq revela escolha por cesárea humanizada

A influenciadora foi criticada por compartilhar sua escolha com os seguidores

A influenciadora Rayssa Buq, de 22 anos, que está grávida de seu primeiro filho, Asher, compartilhou com seus seguidores a escolha pelo parto que irá fazer: cesárea humanizada. Rayssa explicou aos fãs sobre as diferenças entre os partos e deu alguns detalhes. “Na cesárea humanizada, há uma luz mais baixa, assim que o bebê nasce eles já te entregam ele. Eu posso escolher a playlist que vai tocar na hora do parto e tem uma doula para acompanhar”, contou Rayssa.

A cesárea humanizada tem a mulher como protagonista do parto, não apenas o bebê. Com musicoterapia, o primeiro contato pele a pele da mãe com o recém-nascido, é uma escolha da mulher, com mais cuidado e sem traumas para o bebê ou para a mãe.



Para Rayssa, foi uma escolha feita com acompanhamento médico. Mas, ao compartilhar sua decisão no momento do parto, a influenciadora recebeu críticas de uma doula. “Esse é um momento tão íntimo nosso, temos acompanhamento e fazemos escolhas acompanhadas por profissionais. Compartilhei com meu clã porque sei que muitos gostam de me acompanhar, não esperava que fossem se meter ou me criticar. Não pedi opiniões externas, queria apenas explicar para quem não conhece este tipo de parto ainda, sei que é pouco conhecido”, disse a influenciadora.

As mulheres são sempre questionadas e julgadas pela escolha do parto e como cumprem o papel de mães. Mesmo após o acontecimento, Rayssa desabafou e tentou lidar com a situação e se manteve firme, e não mudou de ideia sobre seu parto. “É um parto tão empático, com música, com aromas no ambiente, um momento calmo, é o que eu buscava pra mim e para o Asher”, finalizou.