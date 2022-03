Influenciadora Raiza Marinari anuncia segunda gravidez

Após passar por dois abortos espontâneos no último ano, influencer está grávida de 4 meses.

A influenciadora e empresária Raiza Marinari usou suas redes sociais para anunciar neste sábado (19) a gravidez de seu segundo filho aos 31 anos.

“Agora somos quatro. Muito feliz em, finalmente, compartilhar essa novidade com vocês. Temos um baby a caminho” disse ela.

Raiza conta como é a experiência de engravidar após ter tido dois abortos espontâneos no último ano.

“Estamos muito felizes hoje! Mas confesso que tive um pouco de medo de engravidar novamente e criar novas expectativas devido aos 2 abortos espontâneos que sofri no segundo semestre de 2021, mas, para a nossa surpresa, no final do ano tivemos mais um positivo! Hoje estou com quase 5 meses, bem, o bebê está ótimo, e fico muito feliz em poder compartilhar essa notícia!”

Ela e o marido Rogério Thomé, que também é seu sócio, estão muito felizes e ansiosos para a chegada do segundo filho.

“Sempre sonhamos em ter filhos com idades próximas! Davi acabou de completar 2 anos. Toda hora pede para ver minha barriga e dar beijos, é muito fofo! Não temos uma preferência pelo sexo do bebê, desejamos muita saúde e muita parceria entre os irmãos” conta.