Influenciadora Laís Cristina revela segredo para manter a boa forma

Laís revela que treina desde os 15 anos e ressalta a importância de manter o foco para obter seus tão desejados resultados

Na estação mais quente do ano, as academias e os consultórios de endocrinologia e nutrição costumam ficar sempre cheios, já que muita gente quer cuidar da saúde e do corpo para fazer bonito na praia, na piscina, ou até mesmo colocar uma roupa mais fresca, que mostre mais a barriga e as pernas. Pensando nisso, a influenciadora digital, Laís Cristina, compartilhou o que costuma fazer para conseguir manter sua boa forma sem perder o foco.

Focada: influenciadora Laís Cristina chama atenção pela sua boa forma

“Eu treino desde os meus 15 anos. Três vezes na semana eu faço musculação e nos outros dois dias eu faço boxe. Meu rendimento e meu corpo melhoraram muito depois que comecei a alternar essas atividades durante a semana. Também melhorei minha força, principalmente na mão e no braço e perna esquerda, que era onde eu não tinha tanta força. Tenho mais reflexo também, melhorou muito essa questão da autodefesa. Super me adaptei desta forma, pois consigo mexer com meu corpo inteiro”, explica Laís, que faz questão de manter uma alimentação balanceada.

Além da musculação, Laís revela sua paixão pelo boxe e afirma que os resultados melhoraram após incluir essa atividade aos treinos

Ela, que foi vegetariana por três anos consecutivos, voltou a comer carne em outubro do ano passado. Laís comenta a principal diferença que sentiu após voltar a alimentar da proteína animal. “Teve uma época em que fui vegetariana, mas independente disso, sempre tive uma alimentação muito correta. Às vezes eu viajo e acabo saindo da rotina, mas na maior parte do tempo eu tento manter uma alimentação saudável. Depois que voltei a comer carne, a principal diferença que senti no meu corpo foi a saciedade, porque eu sinto que passo muito mais tempo saciada após as refeições”, completa a influencer.