Influenciador Lucccas Nogueira revela detalhes de procedimento definitivo de implante de mandíbula

Lucccas registrou o pós-cirúrgico durante um mês e compartilhou a realidade com os fãs, que puderam ver a evolução do procedimento

O youtuber Lucccas Nogueira (isso mesmo, com três “c”) é conhecido pelo público por ser o único influenciador no ramo da beleza a mostrar todos os detalhes, bastidores, pré, per e pós procedimentos estéticos e cirúrgicos que realiza sem nenhum tabu. Em seus vídeos, Lucccas mostra todo o processo de cicatrização, para que serve, e desse jeito, consegue ajudar milhares de pessoas que desejam realizar os procedimentos, mas não têm informações reais, já que a maioria absoluta dos influenciadores escondem algumas partes importantes dos processos.

Lucccas Nogueira revela detalhes de procedimento definitivo de implante de mandíbula



Lucccas Nogueira começou a fazer harmonização facial há cinco anos, sempre gostou muito do resultado, principalmente na mandíbula, boca e malar – a maçã do rosto – gostou tanto, que virou cliente fiel do procedimento. Caso estivesse em processo de emagrecimento e tivesse perdido gordura do rosto, fazia o preenchimento da olheira e o resultado ficava ainda melhor.



De acordo com Lucccas, a reação das pessoas na internet é curiosa, ao longo do ano, seus traços, rosto e corpo eram sempre elogiados, entretanto, quando anunciava que havia feito ou refeito algum retoque ou procedimento, as pessoas começavam a fazer determinados alertas, no sentido de promover uma espécie de conscientização para que ele tomasse cuidado, não exagerasse na dose, ou ficasse artificial demais e ainda, alguns ataques.

Youtuber Lucccas Nogueira faz implante definitivo de mandíbula



Depois de um tempo, Lucccas deixou de anunciar que havia voltado a fazer procedimentos, e os ataquem acabaram. A estratégia foi uma forma de testar o comportamento do público. Observador, concluiu que algumas pessoas gostam de chamar a atenção dos influenciadores e em alguns casos, problematizar situações para viralizar os comentários, ou seja, uma forma de chamar a atenção.

Lucccas Nogueira conta tudo sobre implante de mandíbula



Por outro lado, o apoio da maioria dos fãs foi um grande incentivo e motivação para que o influenciador seguisse com seu trabalho e continuasse crescendo e alcançando mais pessoas. De acordo com Lucccas, uma publicação em seu Instagram chamou a sua atenção, a publicação anunciava uma ‘Harmonização Facial Definitiva’; interessado, passou a pesquisar sobre a técnica e o material, para saber se era diferente do que ele estava acostumado a ver, neste caso, tratava-se de ‘polietileno poroso’, um material moderno, que é parafusado no osso dando mais volume e realçando a face.



A hipótese de o procedimento ser definitivo se tornou muito atraente, porque a longo prazo, valoriza o rosto devido ao maior volume de ‘osso’, por promover a sustentação da face, e não comprometer o rosto. Mesmo com as vantagens, Lucccas levou um ano e meio para se decidir pelo procedimento, e na espera de mais certeza em relação ao resultado a longo prazo e sobre as hipóteses de rejeição, para evitar decepções com o rosto, área do corpo que não é possível esconder em caso de erros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Nesse período, Lucccas conheceu o dr. Jorge Fernandes, profissional que também é professor na área, ensina outros especialistas, e é um profissional que fala abertamente sobre a técnica. Além disso, dr. Jorge atua de forma ética, comprometido com resultados naturais e harmônicos. Antes do procedimento, Lucccas teve que passar por três consultas, verificar o tamanho da prótese e realizar uma série de exames, como o raio-x para certificar as áreas onde as perfurações poderiam ser feitas. A cirurgia levou uma hora e meia e a recuperação ocorreu dentro da normalidade.



A evolução real do resultado foi registrada durante um mês e compartilhada em uma série de vídeos no YouTube, no quarto vídeo, o youtuber conta detalhes de sua recuperação, desde a cirurgia até alimentação, retenção de líquido, drenagem e desinchaço. De acordo com Lucccas, “a cada dia que passava o rosto ia se transformando, me assustando no começo, mas depois me tranquilizando quando começou a sumir o inchaço”.



A conclusão do influenciador foi que o procedimento permanente valeu muito a pena. Embora ficasse muito satisfeito com o procedimento provisório feito com ácido hialurônico (durava cerca de 1 ano), a economia e o conforto a longo prazo valem a pena. O ideal é que os interessados façam o procedimento provisório para testar o resultado e a identificação, para depois, partir para o procedimento definitivo.



Para conferir a playlist de vídeos, basta acessar o canal Lucccas Nogueira no YouTube pelos seguintes títulos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



EP 1: CIRURGIA PLÁSTICA | RESULTADO PRA SEMPRE

EP 2: IMPLANTE DE MANDÍBULA DEFINITIVO E BICHECTOMIA | RESULTADO PRA SEMPRE

EP 3: TIRANDO O LÍQUIDO DO IMPLANTE DE MANDÍBULA DEFINITIVO E BICHECTOMIA

EP 4: EVOLUÇÃO DO IMPLANTE DE MANDÍBULA DEFINITIVO E BICHECTOMIA