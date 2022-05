Influenciador Jesse Koz e seu cão morrem em trágico acidente com fusca nos Estados Unidos

O influenciador inspirou diversas pessoas durante a vida, que admiravam sua coragem e liberdade de viajar pelo mundo em um Fusca, apenas com seu cachorro

O brasileiro Jesse Coz viajava o mundo em seu Fusca branco 78, ao lado do seu fiel amigo, o cão da raça Golden Retriever Shurastey, de 6 anos, desde 2017.

Na última segunda-feira (23), o veículo do influenciador colidiu com um carro na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway, a cerca de 1,6 quilômetros da cidade de Selma, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, levando ele e seu companheiro à morte.

Com mais de 940 mil seguidores no Instagram, a dupla paraense seguia nos Estados Unidos rumo ao Alaska, cumprindo um itinerário que já havia passado por 17 países, chamado de “Shurastey or Shuraigow?”, em referência à música “Should I Stay or Should I Go” (Devo Ficar ou Devo Ir), hit da banda The Clash.

Segundo informações divulgadas pela emissora KDRV, filiada local da ABC, Coz tentava desviar da lentidão do trânsito quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o Ford Escape de Eileen Huss, de 62 anos, que foi encaminhada ao hospital junto a uma criança, que encontrava-se com ela, ambas com vida.

Há cinco dias, uma entrevista super descontraída com Jesse e seu cão foi ao ar no programa “Mais que 8 minutos”, do apresentador Rafinha Bastos, no YouTube. Na ocasião, o influenciador contou sobre a sua trajetória com o Shurastey, que ia na mochila do seu tutor nos passeios, quando Coz ainda andava de moto.

Jesse contou que trabalhava com vendas e que já estava saturado do mercado e da sua rotina, quando entrou em um grupo no Facebook de “mochileiros” e, 40 dias depois, decidiu vender tudo e sair pela estrada. “O plano era sair, o plano era viajar, não sabia por quanto tempo, não tinha roteiro, não tinha um destino certo, mas era pela América do Sul”, relatou o viajante.

Com apenas 29 anos, Coz acumulava mais de 85 mil quilômetros rodados, sempre compartilhando suas experiências através de fotos e vídeos nas redes sociais

A morte de Jesse e do seu cão Shurastey chocou milhares de fãs pelo mundo. No Brasil, diversas personalidades se manifestaram sobre o acontecimento trágico.

Em seu perfil do Instagram, Rafinha Bastos prestou homenagem ao entrevistado e ao seu cão. “Quem ama a vida nunca vai esquecer da história de vocês. Obrigado Jesse e Shurastey… privilégio imenso de ter conhecido vocês”.

No Twitter, Esperidião Amin (PP), senador de Santa Catarina, também lamentou a morte da dupla de viajantes. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos do catarinense Jesse Koz, de apenas 29 anos, e do seu companheiro, o cachorro Shurastey. Um trágico acidente tira a vida de um jovem sonhador e do seu querido amigo. Que todos estejamos em oração neste momento de tanto sofrimento”.

O time do Corinthians também publicou, no seu perfil do Twitter, as condolências ao querido torcedor. “É assim que lembraremos do Jesse e do Shurastey. A dupla, que viajava o mundo em quatro rodas e pretendia chegar ao Alasca em setembro, sofreu um acidente de trânsito nos Estados Unidos e não resistiu”.

Em sua última postagem no Instagram, Jesse Coz avisou aos seguidores que estava acampado com Shurastey em Oregon, de onde partiria para o tão sonhado destino gelado, Alaska.

“Um dos últimos acampamentos (…) dentro dos Estados Unidos eeee meus amigos está chegando a hora de entrar no Canadá e ir rumo ao Alaska finalmente. (…) O acampamento de ontem pra hoje já começou a esfriar e daqui pra cima vai ficar cada vez mais frio, mas o bom da barraca e que ela aguenta bem temperaturas negativas e mantém o interior bem quentinho. (…) Nós estamos acampando no estado do Oregon no meio do nada e daqui nós seguimos viagem rumo a fronteira com o Canadá”, disse.

O influenciador inspirou diversas pessoas durante a vida, que admiravam sua coragem e liberdade de viajar pelo mundo em um Fusca, apenas com seu cachorro

E finalizou dizendo: “Agora deixa eu preparar meu café da manhã, desarmar a barraca pra gente poder seguir viagem!!!”.

O influenciador inspirou diversas pessoas durante a vida, que admiravam sua coragem e liberdade de viajar pelo mundo em um Fusca, apenas com seu cachorro. No coração de sua família e dos admiradores, ficam a inspiração e espírito de aventura da dupla Coz e Shurastey, que dividiram a estrada com milhares de pessoas que os acompanhavam nas redes sociais.