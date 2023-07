Influencer Angel Mancio enfrenta polêmica e lança produto revolucionário para cuidados com a pele

Aprenda com a influencer famosa como manter uma aparência jovial e radiante com seus segredos de cuidados com a pele

Angel Mancio, escritora, influencer e criadora do movimento Top Loba, está no centro de uma polêmica envolvendo acusações de uso de Botox. Em entrevista exclusiva, ela nega veementemente as alegações e afirma estar processando um tiktoker que a ridicularizou em vídeos, incitando o ódio dos seguidores. Enquanto isso, a influencer lança um produto inovador para cuidados com a pele, fruto de uma parceria com uma marca renomada.

Angel Mancio conquistou fama na internet ao criar o movimento Top Loba, que valoriza a autoestima de mulheres maduras. Além disso, sua presença nas redes sociais e sua participação no Programa Encontro com Fátima Bernardes em 2016 impulsionaram sua visibilidade. A escritora também é autora de livros e textos sobre empoderamento feminino, que são amplamente compartilhados nas redes sociais.

Recentemente, Angel tem compartilhado sua rotina de cuidados com a beleza, revelando segredos e produtos que ela utiliza para manter uma aparência jovial e conservada. Entre eles, destaca-se o uso de suplementos em cápsulas, incluindo o ReveraCaps, que segundo ela trouxe grandes resultados. Agora, a influencer lançou um novo produto, o ReveraSerum By Top Loba, um sérum não oleoso contendo resveratrol, substância encontrada em uvas e vinho tinto conhecida por seus benefícios à pele.

Apesar das acusações que envolvem seu nome na internet, Angel Mancio está determinada a provar sua inocência e levar o caso à Justiça. Ela ressalta que a polêmica tem causado impactos negativos em sua imagem e que o processo contra o tiktoker tem o objetivo de combater a disseminação de ódio nas redes sociais.

Angel Mancio, influencer e defensora da autoestima feminina, enfrenta uma controvérsia envolvendo acusações de uso de Botox. Enquanto lida com as consequências desse episódio, a influencer lança um novo produto para cuidados com a pele, reforçando sua posição como referência no setor de beleza e bem-estar. Com uma legião de seguidores, Angel continua a inspirar mulheres maduras a valorizarem sua autoestima e a cuidarem de si mesmas de forma saudável e consciente.