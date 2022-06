Infinito Particular: CASACOR apresenta calendário e locais de exibição das mostras pelo Brasil

No ano em que comemora aniversário de 35 anos, a CASACOR divulga programação em várias regiões do país

Cada casa guarda personalidade e uma história – ou muitas. Por isso, podemos dizer que a nossa casa é como se fosse nosso “Infinito Particular”, como cantou Marisa Monte. Este ano, a CASACOR comemora 35 anos de existência, e não à toa escolheu como tema “Infinito Particular”, que faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos, convidando a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.

CASACOR no Paraná começa dia 25 de julho na capital Curitiba

Uma das empresas do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O segundo semestre de 2022 vem com muitas inaugurações de CASACOR em diversas cidades do Brasil.

Já em exibição, a CASACOR Rio de Janeiro entra na reta final e fica em exibição até o dia 26 de junho no Instituto Brando Barbosa, na Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico. Já a CASACOR Goiás, vai até dia 05 de julho, no Flamboyant Shopping Center – em frente ao Garden, na Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás, Goiânia – GO, 74810-907.

As próximas mostras a entrarem em exibição são a CASACOR Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ribeirão Preto, Paraíba, Brasília, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Pernambuco, seguindo o calendário a seguir. É válido lembrar que algumas datas podem sofrer alterações:

Edição da CASACOR deste ano no Rio de janeiro já está em andamento. Contraste entre a arquitetura clássica e moderna estão entre os pontos fortes da exposição

CASACOR Paraná

26 de junho a 14 de agosto

Antigo Aquacenter Batel

Rua Álvaro Alvim, 91 – Seminário, Curitiba

CASACOR São Paulo

05 de julho a 11 de setembro

Conjunto Nacional

Avenida Paulista, 1273 – Bela Vista, São Paulo

CASACOR Rio Grande do Sul

05 de agosto a 02 de outubro

Pia Instituição Chaves Barcellos

Rua Dona Leonor, 360 – Rio Branco

CASACOR Minas Gerais

09 de agosto a 25 de setembro

Palácio das Mangabeiras

R. Prof. Djalma Guimarães, 157 – Belo Horizonte

CASACOR Ribeirão Preto

16 de agosto a 02 de outubro

Av. Carlos Consoni, 310 – Jardim Canadá – Ribeirão Preto

CASACOR Paraíba

01 de setembro a 16 de outubro

Rua Marieta Steinbach Silva, 74 – Miramar, João Pessoa/PB

CASACOR Brasília

03 de setembro a 30 de outubro

Arena BRB Mané Garrincha

SRPN Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte, Brasília

CASACOR Santa Catarina

18 de setembro a 30 de outubro

Escola Silveira de Souza

Rua Alves de Brito, 334 – Centro, Florianópolis – SC, 88015-44

CASACOR Espírito Santo

21 de setembro a 20 de novembro

38º Batalhão de Infantaria

Praia de Piratininga, s/n – Prainha, Vila Velha – ES

CASACOR Ceará

27 de setembro a 06 de novembro

Av. Rui Barbosa, 901 – Meireles, Fortaleza/CE

CASACOR Pernambuco

06 de outubro a 20 de novembro

Edifício Chanteclair

Av. Marquês de Olinda, 2-86 – Recife, PE, 50030-220