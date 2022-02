Indústrias se unem para ajudar na recuperação de Petrópolis

12 mil litros de água sanitária serão doados para limpeza de casas, comércios e ruas da cidade. Risco aumentado para leptospirose preocupa

A Katrium Indústrias Químicas, uma das maiores produtoras de hipoclorito de sódio do país, baseada no Rio de Janeiro, acaba de firmar parceria com as Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte — que têm sede em Pernambuco e unidades em outros cinco estados brasileiros — para doar 12 mil litros de água sanitária que vão contribuir na limpeza e desinfecção de Petrópolis, cidade recentemente devastada por desmoronamentos, enchentes e mortes. A ação integra um grupo de medidas tomadas pelo projeto Rio Solidário.

De acordo com o diretor comercial da Katrium, João César de Freitas, além de demonstrar solidariedade, é fundamental que a iniciativa privada tome medidas efetivas em casos extremos como esse. “A leptospirose é uma grave doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos, e que pode contaminar não só os humanos como outros animais. Sendo assim, bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. Na situação em que Petrópolis se encontra, em que muita gente ainda está em contato com água e principalmente lama contaminada pela urina dos roedores, há que se ter o máximo de cuidado possível, fazendo uso de água sanitária para a desinfecção de ambientes, objetos, alimentos etc.”.

Imagens de drone das áreas de deslizamento de encosta em Petrópolis, em decorrência das fortes chuvas que atingiram, a região serrana do Rio de Janeiro/ TV Brasil

Na opinião de Antônio Bolzani, diretor de suprimentos da Raymundo da Fonte, toda mobilização é necessária em catástrofes naturais como a que ocorreu em Petrópolis. “Até mesmo a água pode não estar própria para o consumo em algumas regiões daquela cidade. Sendo assim, além de ferver, pode ser necessário tratar a água para consumo com duas gotas de hipoclorito de sódio para cada litro de água, deixando descansar por 30 minutos. São medidas de higiene que vão, aos poucos, restabelecendo a ordem das coisas diante de um triste acontecimento”.

A ação integra um grupo de medidas tomadas pelo projeto Rio Solidário. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Fontes:

João César de Freitas, diretor comercial da Katrium Ind. Químicas (RJ)

Antônio Bolzani, diretor de suprimentos das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte (PE)

Rio Solidário