“Incrível ver o crescimento profissional do meu parceiro”, diz DJ Zullu ao assistir Vinicius Jr. na Champions League

O jogo foi entre Real Madrid e Paris Saint-Germain

A amizade entre DJ Zullu e Vinicius Jr. começou no Rio de Janeiro e parece ter dado sorte ao jogador durante um jogo. O produtor passou o aniversário em Madri e foi convidado pelo jogador para assistir as quartas de finais da Champions League, maior competição europeia de futebol.

O DJ também se encontrou com o influenciador europeu Khaby Lam

A disputa foi favorável para Real Madrid, time de Vinicius. Um dos nomes mais respeitados do funk carioca ganhou um excelente presente de aniversário do amigo Vinicius, que é ponta-esquerda. Ele assistiu o confronto eliminatório da Champions League com muito conforto e a convite do jogador. “É incrível ver o crescimento profissional do meu parceiro”, disse o DJ.

DJ Zullu conta com quase 15 milhões de visualizações nos seus vídeos no YouTube e 256 mil ouvintes no Spotify



Parece que Vinicius teve sorte com o amigo presente, pois ele participou ativamente dos três gols marcados por Karim Benzema, atacante do Real Madrid, e se tornou uma peça fundamental para a classificação em cima do Paris Saint-Germain.

A amizade entre DJ Zullu e Vinicius Jr. nasceu no Rio de Janeiro quando o jogador ainda defendia o Flamengo

“Acho que deveria ir em mais jogos do Real Madrid, fui pé quente para o Vinicius ontem”, brinca Zullu.

Na passagem pelo país, o DJ também se encontrou com o influenciador Khaby Lame, que ficou reconhecido no mundo todo por postar vídeos engraçados nas redes sociais, fazendo uma expressão caricata.