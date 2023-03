Incentivo ao Esporte: Emanuel Rego, medalhista olímpico, inaugura quadra esportiva em Brasília

O espaço vai oferecer as modalidades de futevôlei, beach tennis e vôlei de praia para jovens em idade escolar

O jogador Emanuel Fernando Scheffer Rego acaba de inaugurar o espaço Arena Marista Asa Sul, com duas quadras de areia, em que estudantes do Ensino Fundamental e Médio poderão aprender modalidades esportivas como futevôlei, beach tennis e vôlei de praia e também treinar para participação em diversos campeonatos: distrital, estaduais e nacionais.

Emanuel Rego posa ao lado de equipe responsável pelo projeto

“Em 2022, ainda sem esta estrutura, chegamos às finais do vôlei de praia dos Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF), campeonato de maior importância no esporte escolar da cidade. Além disso, já construímos pontes com as federações locais para tornar nossas quadras um polo de treinos e competições nas modalidades, desenvolvendo e fomentando o esporte local”, explica Murillo Neumann, coordenador do Núcleo de Atividades Complementares do Colégio.

O Espaço Arena do Colégio Marista da Asa Sul vai oferecer diversas modalidades para alunos do ensino fundamental e médio

Com a inauguração das duas quadras, o colégio passa a oferecer 30 modalidades esportivas e artísticas em seu portfólio. “O colégio tradicionalmente é um grande apoiador e investe no esporte como ferramenta educacional, já que apoia na construção de um ser humano integral e no desenvolvimento de competências e habilidades que transformam os adolescentes em cidadãos, dignos e responsáveis, críticos e cooperativos, que sabem conviver e transformar a sociedade onde vivem”, explica Murillo.

Emanuel Rego foi eleito o melhor jogador de vôlei da década de 1990 e é um exemplo para os jovens que desejam iniciar carreira no esporte

Medalhista olímpico como exemplo

O atleta do vôlei de praia, Emanuel Fernando Scheffer Rego, representou o Brasil em 5 olimpíadas, conquistando 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. Segundo informações do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Emanuel é o único atleta do vôlei de praia a ter participado de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Eleito o melhor jogador da década de 1990 pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), ele é também o maior campeão da história da modalidade, tendo superado os 149 títulos do americano Karch Kiraly em 2013. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, foi medalhista de ouro e bronze, respectivamente, atuando ao lado de Ricardo. Já em Londres 2012, Alison foi seu parceiro na conquista da prata olímpica.