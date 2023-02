Incêndio de grandes proporções atinge Warung Beach Club, em Itajaí, Santa Catarina

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros de Itajaí, não há feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo informações iniciais, o fogo começou em uma parte externa do Warung, mas em pouco tempo, tomou conta de toda a estrutura. A fumaça que saía do local podia ser vista a quilômetros de distância.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, não há feridos. O incêndio teria iniciado por volta das 10h, e os socorristas chegaram ao local pouco tempo depois. Equipes do Corpo de Bombeiros de Itajaí continuam o trabalho de combate às chamas, e outras equipes estão em deslocamento para reforçar o trabalho de combate ao incêndio.

Segundo o site do Warung Beach Club, o espaço funciona há 20 anos, e é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. O espaço tem cerca de dois mil metros quadrados e durante a pandemia da Covid-19, permaneceu fechado, sem demitir funcionários.